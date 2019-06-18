Помощь подоспела

Драма разыгралась в пасмурный, дождливый день. Из-за сильных осадков Иртыш поднялся, течение было бурным. В такую опасную реку на глазах прохожих с высоты прыгнула женщина. Река ее подхватила и быстро понес­ла вниз.

Получив тревожный сигнал, экипаж дорожно-патрульной полиции в составе младшего лейтенанта Аслана Бегадилова и сержанта Тимура Жуманбекова незамедлительно направились к месту происшествия. Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, Аслан, не теряя ни секунды, прикрепил страховочный трос и спустился в ледяную воду. Преодолевая бурное течение, физически сильный 23-летний парень смог ухватить женщину и догрести с ней до берега. Там ее помогли вытащить уже подос­певшие сотрудники.

«Промедли полицейские хоть на секунду – потерпевшая могла утонуть, – отметили в департаменте. – Ее сразу передали бригаде «скорой помощи».

За проявленное мужество начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Жанарбек Бактыбаев поощрил патрульный экипаж. Кроме того, ходатайство о поощрении направлено на имя министра внутренних дел РК.