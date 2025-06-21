Популяризация спорта, особенно среди детей и молодежи – это залог здоровья нашей нации

Спорт
113

В Костанайской области формируется современная, доступная и качественная среда для роста и развития детей, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Костанайской области

«Популяризация спорта, особенно среди детей и молодежи – это залог здоровья нашей нации»,— заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая. В Костанайской области эта задача последовательно реализуется — одним из значимых шагов стало открытие после реконструкции Детско-юношеской спортивной школы № 1 имени Кадырбека Оспанова.

Школа, основанная в 1979 году, по праву считается одним из ведущих учреждений детского спорта региона. За годы работы она воспитала двух участников Олимпийских игр — Сергея Ушкалова и Станислава Кузьмина (плавание), 29 мастеров спорта международного класса и 73 мастера спорта Республики Казахстан.

Сегодня в школе действуют отделения по плаванию, баскетболу, гандболу, велоспорту и триатлону. Занятия посещают 1157 юных спортсменов. После реконструкции открываются новые направления — бокс и прыжки в воду. Кроме того, обновлённая школа сможет оказывать физкультурно-оздоровительные услуги жителям города, в том числе представителям маломобильных групп населения.

Развитие спортивной инфраструктуры в области продолжается: за последние три года построено 18 новых спортивных объектов, включая 11 физкультурно-оздоровительных комплексов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё три. Сегодня более 367 тысяч жителей области охвачены массовым спортом, а 62% школьников посещают бесплатные спортивные секции.
Параллельно решается и другая важная задача, обозначенная Президентом — строительство организаций образования в шаговой доступности.

В микрорайоне «Аэропорт» города Костаная открылся новый государственный детский сад на 280 мест. Это долгожданный объект для жителей района.

Аким области Кумар Аксакалов на открытии отметил:

«Два года назад на встрече с жителями микрорайона говорили, как важен детский сад для молодых семей. И вот теперь он построен. Уверен, он станет уютным и развивающим пространством для детей».
В саду предусмотрены 16 групп с казахским и русским языками обучения, современные помещения, спортивные и творческие залы, этнокультурные уголки, мини-лаборатория и мобильная библиотека с аудиосказками и книгами. Территория оборудована игровыми и спортивными площадками. Уделено большое внимание безопасности. В учреждении создано 75 рабочих мест, в том числе 45 — для педагогов.

Всего за два года в регионе открыто 10 детских садов на более чем 1700 мест. В Костанае открытие трёх новых садов позволило снизить очередь для детей от двух лет на треть и полностью решить вопрос очередности для детей от трёх лет.
Таким образом, в Костанайской области формируется современная, доступная и качественная среда для роста и развития детей — от дошкольного образования до профессионального спорта.
 

#Спорт #Костанайская область #здоровье нации

Популярное

Все
Ураган не щадил никого
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Железные нервы и желание помогать
Новые системы, современные услуги, инновационные решения
Между сном и реальностью
ЕНУ занял 317-е место в мировом рейтинге университетов
Госслужащие должны быть проводниками принципа «Закон и Порядок»
Видеть в повседневном вечное
Вторсырье: в контексте правил нулевого захоронения
Вопрос будущего нации
О металлах и цифровизации юстиции
Больше чем помощник
Общественный контроль необходим
Королеву красоты выберут ночью и под землей
Наукоград будущего: в правительстве обсудили создание Техноқала
Узы дружбы и добрососедства
Отдых становится разнообразнее
Раскрыл преступление в рекордные сроки
Мы живы, пока помним
Сам себя уличил
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Молочный флагман республики
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Мынжылкы Бердиходжаев: Профессия врача требует человечности и самопожертвования
Саранча угрожает посевам
Листая страницы старинных книг
Гендиректор Института ядерной физики: "Партнёрство с Росатомом открывает возможность сразу применять единую систему образовательных стандартов"
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
Турнир по тактическому многоборью выявил сильнейших среди команд спецназа МВД РК
Распоряжение Главы государства об освобождении от должности
Журналистам показали строительство завода KIA в Костанайской области
Токаев поздравил Трампа с днем рождения
Отец XXI века: призыв к действию
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Уральске реконструируют набережную
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Истоки тюркской письменности
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile

Читайте также

В шесть финалов пробились казахстанские гимнасты на Кубке в…
Казахстанская гимнастка дважды с первого места вышла в фина…
Команда Казахстана по стрельбе из лука завоевала два «золот…
Александр Бублик обыграл первую ракетку мира на турнире в Г…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]