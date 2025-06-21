Фото: акимат Костанайской области

«Популяризация спорта, особенно среди детей и молодежи – это залог здоровья нашей нации»,— заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая. В Костанайской области эта задача последовательно реализуется — одним из значимых шагов стало открытие после реконструкции Детско-юношеской спортивной школы № 1 имени Кадырбека Оспанова.

Школа, основанная в 1979 году, по праву считается одним из ведущих учреждений детского спорта региона. За годы работы она воспитала двух участников Олимпийских игр — Сергея Ушкалова и Станислава Кузьмина (плавание), 29 мастеров спорта международного класса и 73 мастера спорта Республики Казахстан.

Сегодня в школе действуют отделения по плаванию, баскетболу, гандболу, велоспорту и триатлону. Занятия посещают 1157 юных спортсменов. После реконструкции открываются новые направления — бокс и прыжки в воду. Кроме того, обновлённая школа сможет оказывать физкультурно-оздоровительные услуги жителям города, в том числе представителям маломобильных групп населения.

Развитие спортивной инфраструктуры в области продолжается: за последние три года построено 18 новых спортивных объектов, включая 11 физкультурно-оздоровительных комплексов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё три. Сегодня более 367 тысяч жителей области охвачены массовым спортом, а 62% школьников посещают бесплатные спортивные секции.

Параллельно решается и другая важная задача, обозначенная Президентом — строительство организаций образования в шаговой доступности.

В микрорайоне «Аэропорт» города Костаная открылся новый государственный детский сад на 280 мест. Это долгожданный объект для жителей района.

Аким области Кумар Аксакалов на открытии отметил:

«Два года назад на встрече с жителями микрорайона говорили, как важен детский сад для молодых семей. И вот теперь он построен. Уверен, он станет уютным и развивающим пространством для детей».

В саду предусмотрены 16 групп с казахским и русским языками обучения, современные помещения, спортивные и творческие залы, этнокультурные уголки, мини-лаборатория и мобильная библиотека с аудиосказками и книгами. Территория оборудована игровыми и спортивными площадками. Уделено большое внимание безопасности. В учреждении создано 75 рабочих мест, в том числе 45 — для педагогов.

Всего за два года в регионе открыто 10 детских садов на более чем 1700 мест. В Костанае открытие трёх новых садов позволило снизить очередь для детей от двух лет на треть и полностью решить вопрос очередности для детей от трёх лет.

Таким образом, в Костанайской области формируется современная, доступная и качественная среда для роста и развития детей — от дошкольного образования до профессионального спорта.

