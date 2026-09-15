100 км до городища Сарайшык

Второй год подряд в Атырау организуют велопробег Tour de Saraishyq. На этот раз его участниками стали более 150 человек из разных уголков Казахстана и зарубежные гости. Спортсмены и любители велоспорта в возрасте от 14 до 65 лет преодолели 100-километровую дистанцию до древнего городища Сарайшык.
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