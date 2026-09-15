100 км до городища Сарайшык

– Маршрут был выстроен так, чтобы совместить спорт, путешествие и знакомство с историей края. Участники могли посмотреть достопримечательности нашего города, пересечь мосты через реку Урал, соединяющие Европу и Азию, а затем продолжить путь в сторону древнего городища Сарайшык, – рассказал руководитель областного управления физичес­кой культуры и спорта Нурбол Сыдыков.

– Особенно важно то, что Tour de Saraishyq объединил единомышленников, и это сообщество растет. Конечно, есть и трудности. Главная – дороги. Шоссейные велосипеды требуют качественного покрытия, а у нас трасса пока далека от идеала. Но если развивать инфраструктуру – велодорожки, парковки, создавать условия для спортсменов, то в Атырау может сформироваться полноценная велосипедная культура. Городу это подходит, он компактный. Я, например, езжу на работу только на велосипеде, – поделился один из участников велопробега Кайрат Мукашев.

Были и те, кто приехал в Атырау специально ради этого события. Для Даны Рахимбековой из Астаны велопробег стал возможностью совместить любимое занятие с путешествием.

– Для меня это хороший повод познакомиться с городом и регио­ном. Я часто участвую в велогонках. Они дают яркие впечатления и возможность увидеть новые места Казахстана. Мне нравится, что здесь есть большая культурно-познавательная цель, а не только соревновательный момент, – рассказала Дана Рахимбекова.

Уже сама идея маршрута задает особую атмосферу. Нет привычной борьбы за секунды и первых финишировавших. Главное – пройти весь путь, почувствовать пространство и в конечном счете оказаться там, где когда-то находился Сарайшык – средневековый город, который был крупным политическим, торговым и культурным центром Золотой Орды и Казахского ханства.