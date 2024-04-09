«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске

Зияющий провал горожане окрестили «порталом в четвертое измерение», а городские власти назвали это происшествие, а также подтопление талыми водами 12 домов «чрезвычайной ситуацией природного характера». Проект соответствующего постановления появился на сайте акимата города. В документе указывается, что решение принято на основании протокола внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Петропавловска. Решение «принимается с целью ликвидации последствий обрушения канализационного коллектора по улице Абая, а также ликвидации последствий подтопления частного сектора», указывается в постановлении.

Канализационный коллектор диаметром 800 мм обслуживает центральную часть Петропавловска, Рабочий поселок, микрорайоны «Подгора» и «Береке». Сразу после обрушения асфальта «портал» оградили железобетонными блоками, на двух соседних перекрестках началась перекачка канализационных стоков. На место ЧС завезли новые пластиковые трубы малого диаметра, а еще через два дня – большого размера (800 мм).

По информации пресс-службы городского акимата, коммунальщикам предстоит заменить старые трубы канализационного коллектора протяженностью 2,6 км.

– В этом году количество выпавшего снега в три раза превысило норму, – прокомментировала пресс-секретарь акима города Асем Айтулова. – Коммунальные службы вывезли более миллиона кубов снега, но его все равно еще много, особенно во дворах частного сектора и на огородах. Дома, которые подтапливают талые воды, построены без фундамента, они стоят прямо на земле, поэтому в них и зашла вода.

В режиме ЧС будут также проводиться мероприятия по компенсации ущерба. Соз­дается комиссия, которая подсчитает ущерб.

Напомним, что год назад подобную чрезвычайную ситуа­цию в Петропавловске объяв­ляли в связи с прорывом коллектора на улице Жукова.