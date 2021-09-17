Портрет безработного составили в Казахстане

Екатерина Елисеева
Директор департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК Александра Молчановская в ходе онлайн-презентации "Первого Национального доклада о рынке труда Казахстана" озвучила статистический портрет безработного в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"Мы сделали структурный анализ тех, кто зарегистрировался в 2019 и 2020 годах, то есть сделали паспорт безработного – в основном это женщины в возрасте 30-44 лет со школьным образованием", – сообщила Александра Молчановская. 

По ее словам, в Казахстане на сегодняшний день работают 203 центра занятости, которые оказывают услуги в сфере трудоустройства обратившихся граждан. Она отметила, что общий уровень безработицы, согласно официальной статистике, сегодня равен 4,9%.

"Чтобы отнести лицо к безработному, необходимо его соответствие трем условиям: не имеет работы, активно ее ищет, готов немедленно приступить к ней в ближайшее время. Если человек без работы, но он пока ее не ищет, то он не относится к безработному, а зачисляется в категорию экономически неактивного населения", – сообщила Молчановская.

Она отметила, что граждане часто не хотят идти и официально регистрироваться в качестве безработного.

"Одна из причин – низкий уровень социальной выплаты по безработице. Ее размер в 2020 году составил в среднем 43 тысячи тенге", – заключила она. 

