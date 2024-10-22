Порядка 4,5 тысяч сайгачьих рогов изъяли у гражданина Китая в Алматы

В одном из частных домов Жетысуского района задержали 58-летнего гражданина КНР, у которого были обнаружены и изъяты 50 коробок с сайгачьими рогами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

По словам мужчины, краснокнижный элемент он приобрел в Алматинской области и планировал переправить это к себе на родину в лечебных целях.

Спецоперацию провели сотрудники «Киберпол» в Алматы.

«По факту незаконного добывания, уничтожения сайгака, а значит приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, пересылки, перевозки незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, возбуждено уголовное дело. Канал сбыта сайгачьих рогов устанавливается», – информировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Талант Исаев.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.