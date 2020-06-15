Порядка 500 сотрудников фабрики "Рахат" оказались носителями COVID-19

Общество
Айдана Демесинова
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Порядка 500 сотрудников кондитерской фабрики "Рахат" оказались носителями вируса COVID-19. Об этом на онлайн брифинге сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"По фабрике "Рахат". Здесь с 30 мая по 4 июня было зарегистрировано 10 случаев. Сначала у одного сотрудника фабрики при поступлении на плановую операцию выявили коронавирус. При входе на завод имеется оборудованный стационарный тепловизор. Сразу в один день было зарегистрировано 8 сотрудников, которые пришли на работу с повышенной температурой", – сказал Бекшин.

По его словам, на фабрику незамедлительно вызвали скорую помощь. Сотрудников, у которых была температура, не допустили на работу.

"При лабораторном обследовании у них был выявлен коронавирус. Практически около 1500 работников данного предприятия было обследовано. Из них 467 человек были вирусоносителями, то есть имели бессимптомную форму. На сегодня они отправлены на домашний карантин, переданы под наблюдение врачей поликлиник", – добавил главный санитарный врач города.

Ранее сообщалось о том, что в Алматы в связи с выявлением бессимптомных носителей коронавирусной инфекции приостановлена работа кондитерской фабрики "Рахат".

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Подиум для всех
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
Ночь – не время для детских прогулок
Первые ракетки страны стартовали с побед
История ожила в «цифре»
Мощности увеличились в три раза
От дипломатии признания к дипломатии влияния
Под властью резца
Пластиковые отходы – в дело
Врачи помогают получить профессию
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Конституция открывает эпоху цифровизации законодательства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан
Основа формирования профессионального судейского корпуса
Указ Президента Республики Казахстан О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан
Эстафета чести
Комплексный план модернизации легкой промышленности
Европейский вектор
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Гвардейцы говорят по-казахски
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
В Казахстан придет долгожданная прохлада
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана
Чистая вода для села
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Сотрудники Минфина вышли на велопробег в честь ценностей но…
2 июля в Казахстане отмечается День Военно-воздушных сил
Под властью резца
Безопасное лето

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]