Порядка 500 сотрудников фабрики "Рахат" оказались носителями COVID-19

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Порядка 500 сотрудников кондитерской фабрики "Рахат" оказались носителями вируса COVID-19. Об этом на онлайн брифинге сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"По фабрике "Рахат". Здесь с 30 мая по 4 июня было зарегистрировано 10 случаев. Сначала у одного сотрудника фабрики при поступлении на плановую операцию выявили коронавирус. При входе на завод имеется оборудованный стационарный тепловизор. Сразу в один день было зарегистрировано 8 сотрудников, которые пришли на работу с повышенной температурой", – сказал Бекшин.
По его словам, на фабрику незамедлительно вызвали скорую помощь. Сотрудников, у которых была температура, не допустили на работу.
"При лабораторном обследовании у них был выявлен коронавирус. Практически около 1500 работников данного предприятия было обследовано. Из них 467 человек были вирусоносителями, то есть имели бессимптомную форму. На сегодня они отправлены на домашний карантин, переданы под наблюдение врачей поликлиник", – добавил главный санитарный врач города.
Ранее сообщалось о том, что в Алматы в связи с выявлением бессимптомных носителей коронавирусной инфекции приостановлена
работа кондитерской фабрики "Рахат".