Посол Великобритании назвала удивительные уголки для путешествий по Казахстану

Фото: Kazakh Tourism

Дипломат рассказала об этом в ходе авторского подкаста председателя правления нацкомпании «Kazakh Tourism» Кайрата Садвакасова «Born Bold. Travel Boldcast», сообщает Kazpravda.kz

В интервью посол Великобритании рассказала, какие уголки Казахстана стоит посетить каждому туристу. Кэти Лич активно исследует природные ландшафты РК и уже побывала в самых уникальных местах.

«Мне удалось побывать в тех местах, которые были в верхней части моего списка. Мы ездили в урочище Бозжыра в Мангистауской области. Это было для меня пейзажем мирового уровня. Это действительно было что-то вроде декораций к фильмам «Звездные войны» или «Дюна». В самом деле экстраординарное место. Известняковые скалы, оставленные морем 5 миллионов лет назад, необыкновенные. Я увидела только маленькую часть уникального Мангистауского региона. Я знаю, что там все еще есть удивительные мечети, высеченные в скале, которые мне еще не удалось увидеть», – поделилась своими впечатлениями посол.

Среди самых впечатляющих природных ландшафтов Кэти Лич также выделила национальные парки Алтын-Эмель и Катон-Карагай.

«В Алтын-Эмеле есть необыкновенные и экстраординарные горные массивы. Недавно я увидела потрясающее видео, как горный байкер спускается по этим отвесным скалам, подчеркивая их невероятную красоту и необычную структуру. Третье место, которое я посетила - Восточный Казахстан и Катон-Карагай. Это самый нетронутый ландшафт, самые красивые горы и чудесные пологие холмы. Все три места, которые я очень хотела увидеть», – поделилась она.

Посол также рассказала о своих планах на будущее. Она намерена посетить 20 достопримечательностей Казахстана, среди них исторические места Тараза, Жетысу, Жезказгана и Улытау. В списке путешествий дипломата также обозначены города Павлодар и Уральск.

Полный выпуск доступен на YouTube канале Kazakhstan Travel

Напомним, Born Bold. Travel Boldcast – первый англоязычный подкаст про туризм в Казахстане, основная цель которого – продвижение туризма страны, предоставление более глубокой информации о традициях, культуре и туристких направлениях Казахстана.