Посольство обратилось к казахстанцам в Корее в связи с введением военного положения

Граждан РК призвали воздерживаться от участия в беспорядках

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Посольство Республики Казахстан в Республике Корея опубликовало объявление о военном положении в Республике Корея, сообщает Kazpravda.kz

Уважаемые граждане Республики Казахстан!

В связи с объявлением Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения в стране, призываем граждан Казахстана, находящихся на территории Республики Корея, сохранять спокойствие, строго соблюдать рекомендации местных властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим незамедлительно связаться с Посольством по телефону горячей линии: +82-10-6572-9311

Несколькими часами ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в телевизионном обращении к нации объявил о введении в стране военного положения.

Минобороны республики сообщило, что было проведено совещание ключевых командующих всех вооруженных сил и издало инструкции по усилению чрезвычайной готовности и готовности вооруженных сил.