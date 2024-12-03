Посольство обратилось к казахстанцам в Корее в связи с введением военного положения

В мире, Происшествия
61
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Граждан РК призвали воздерживаться от участия в беспорядках

Фото: depositphotos.com

Посольство Республики Казахстан в Республике Корея опубликовало объявление о военном положении в Республике Корея, сообщает Kazpravda.kz

Уважаемые граждане Республики Казахстан!

В связи с объявлением Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения в стране, призываем граждан Казахстана, находящихся на территории Республики Корея, сохранять спокойствие, строго соблюдать рекомендации местных властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим незамедлительно связаться с Посольством по телефону горячей линии: +82-10-6572-9311

Несколькими часами ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в телевизионном обращении к нации объявил о введении в стране военного положения.

Минобороны республики сообщило, что было проведено совещание ключевых командующих всех вооруженных сил и издало инструкции по усилению чрезвычайной готовности и готовности вооруженных сил.

 

 

#обращение #Южная Корея #посольство #военное положение

Популярное

Все
В столице начали выпускать макароны без глютена
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Сохраняя беспристрастность и объективность
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Мы – из Казахстана!
Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
Совместное заявление президентов РК и РФ об углублении партнерства в условиях нового глобального порядка
В Испании снимают фильм о Карлаге
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения…
Убийство акмолинца в день свадьбы: областной аким сделал за…
Рекордные 2,3 тонны кокаина изъяли в Австралии
В Саудовской Аравии появилось самое длинное в мире беспилот…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]