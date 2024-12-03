Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране

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Минобороны республики издало инструкции по усилению чрезвычайной готовности и готовности вооруженных сил

© AP Photo / Chung Sung-Jun

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в телевизионном обращении к нации объявил о введении в стране военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на администрацию главы государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru

«Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал он.

По данным Yonhap, ранее в ходе экстренного совещания с правительством Юн Сок Ёль заявил о попытках проведения против него процедуры импичмента.

В ходе своего обращения президент назвал введение военного положения «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил».

Он отметил, что военное положение может доставить гражданам некоторые неудобства, однако власти сосредоточатся на минимизации подобных неудобств.

«Во внешней политике нет никаких изменений, Республика Корея выполняет свои обязанности и вклад в международное сообщество», — добавил Юн Сок Ёль.

В то же время Минобороны республики сообщило, что было проведено совещание ключевых командующих всех вооруженных сил и издало инструкции по усилению чрезвычайной готовности и готовности вооруженных сил.

Объявление стало неожиданным, отмечают СМИ.

В свою очередь южнокорейская оппозиция созывает депутатов, сообщает ТАСС.

По информации РБК, после объявления Юн Сок Ёлем военного положения Демократическая партия призвала всех своих членов срочно собраться в Национальном собрании. Ее лидер Ли Джэ Мён назвал действия президента неконституционными и незаконными.

Лидер «Силы народа» Хан Дон Хун также назвал «неправильным» решение президента об объявлении военного положения. Он пообещал остановить его действие «вместе с народом».

#обращение #Южная Корея #Юн Сок Ёль #военное положение

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