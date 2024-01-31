Посоветоваться с близкими перед посещением религиозных собраний рекомендуют эксперты

Общество
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Информационный час по вопросам профилактики религиозного экстремизма и терроризма для студентов колледжей провела Антитеррористическая комиссия по Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антитеррористический центр

Фото: Антитеррористический центр

Мероприятие нацелено на выработку стойкого иммунитета у молодёжи от влияния идеологии терроризма на неокрепшее сознание и исключение рисков вовлечения в деструктивные культы.

Спикером мероприятия выступил специалист Управления по делам религий Н.Нурмагамбет, который отметил, что подрастающее поколение является наиболее подверженным разного рода проповедям, и этот фактор позволяет манипулировать  ими в корыстных целях.

Присутствующим даны следующие рекомендации:

  1. Не вступайте в диалог с проповедниками, подошедшими к вам на улице;
  2. Если вам предложили листовку, брошюру, журнал религиозной направленности, поблагодарите и вежливо откажитесь;
  3. Не пытайтесь отстаивать свои религиозные убеждения при встрече с верующими или проповедниками любой религиозной организации;
  4. Прежде, чем вы решите посетить собрание какой-любо религиозной организации, посоветуйтесь с родителями, родственниками, близкими людьми;
  5. Выбор верить или не верить - только ваш, прежде, чем принять решение подумайте, стоит ли? Обдуманное и правильное решение сохранит вам не только душевное здоровье, может быть даже жизнь.
#религия #антитеррор #рекомендации

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