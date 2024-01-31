Посоветоваться с близкими перед посещением религиозных собраний рекомендуют эксперты

Информационный час по вопросам профилактики религиозного экстремизма и терроризма для студентов колледжей провела Антитеррористическая комиссия по Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антитеррористический центр

Фото: Антитеррористический центр

Мероприятие нацелено на выработку стойкого иммунитета у молодёжи от влияния идеологии терроризма на неокрепшее сознание и исключение рисков вовлечения в деструктивные культы.

Спикером мероприятия выступил специалист Управления по делам религий Н.Нурмагамбет, который отметил, что подрастающее поколение является наиболее подверженным разного рода проповедям, и этот фактор позволяет манипулировать ими в корыстных целях.

Присутствующим даны следующие рекомендации: