Поставщики лекарств подозреваются в незаконных схемах обогащения в Казахстане

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов ТОО «Интерфармсервис», являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана. ТОО в течение пяти лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации. По данным АФМ, руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки. Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль. В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.

«Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовало схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счет-фактур. В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге. Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации», - говорится в сообщении.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – залог. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.