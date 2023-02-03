Поток воды продолжается – МЧС о подтоплениях в Туркестанской области

Происшествия, Чрезвычайные ситуации
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Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин проводит оперативное совещание по вопросам подтопления в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

Фото: t.me/qr_tjm

Спасатели и акиматы продолжают круглосуточно бороться с подтоплениями.

Эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов мелкого рогатого скота. Уложено более 13 тысяч мешков с инертными материалами. Совместными усилиями не допущено подтопление села Майдантал.

Жертв и пострадавших нет.

Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные.

Глава МЧС поручил не допустить осложнения ситуации и оперативно справиться с последствиями. Ситуация в регионе находится на особом контроле.

Работают республиканский и областной оперативные штабы, на базе которых открыта горячая линия: в Астане – 8 (7172) 53-32-84; в Туркестанской области – 8 (7253) 35-78-81.

Напомним, 2 февраля в связи сильными дождями и обильным снеготаянием в горной местности в ряде населенных пунктов Туркестанской области подтопило улицы и дворы.

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