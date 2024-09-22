Повторит ли Шымкент судьбу перенаселённого Алматы

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Шымкент становится привлекательным городом для переезда казахстанцев из ближайших регионов. Наряду с Алматы и Астаной второй южный мегаполис имеет положительное сальдо внутренней миграции, то есть приезжают в город больше людей, чем из него уезжают. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за первое полугодие текущего года новоиспечёнными шымкентцами стали 31,1 тыс. казахстанцев из других регионов. Это на 84,7% больше, чем было зафиксировано в январе–июне 2023-го (16,8 тыс. человек). Суммарно с 2019 года в город переехали 227,7 тыс. человек.

Внешняя миграция в Шымкенте практически не оказывает влияния на демографическую статистику. За полгода из мегаполиса за границу уехали всего 85 горожан, прибывших в растущий город иностранцев насчитывалось больше: 386 человек.

Основной поток внутренних мигрантов в мегаполис приходится на жителей Туркестанской области, что говорит о росте Шымкентской агломерации. В первом полугодии 2024-го доля таких прибывших составила 69,7%, а численность — 21,7 тыс. человек. Это почти в 2 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года (12,1 тыс. человек). Судя по многолетним данным, такой всплеск миграционной активности последний раз наблюдался после того, как Шымкент стал городом республиканского значения. В 2020–2022 годах поток мигрантов из Туркестанской области немного уменьшился. Существенный прирост наблюдается с 2023-го.

Второе место в списке регионов, откуда переезжают во второй Южный мегаполис, занимает Астана. Приток мигрантов из столицы за полгода составил 2,5 тыс. человек. Нужно отметить, что внутренние мигранты приезжают в Шымкент из всех регионов страны. В инфографику мы включили только те регионы, откуда их прибывает больше всего. Оказалось, что основные «поставщики» мигрантов — южные области и города. Их суммарная доля в межрегиональной миграции Шымкента (вместе с Туркестанской областью) составила 83,2%.

Цифры показывают, как мегаполис изменился за годы, прошедшие после получения нового статуса. Численность населения увеличилась на 22,8%, достигнув 1,2 млн человек. Прирост более чем 220 тыс. человек был обеспечен как раз за счёт мигрантов. Согласно расчётам составителей генплана Шымкента, к 2035-му численность жителей мегаполиса увеличится ещё на 58% и приблизится к 1,9 млн человек.

Наёмных работников с 2019 года стало больше лишь на 34 тыс. человек. Номинальная зарплата увеличилась вдвое, составив в июне текущего года 302,4 тыс. тг. Больше всех в Шымкенте зарабатывают те, кто занимается логистикой, работает в сфере финансов и страхования. Безработица снизилась с 5,1% до 4,9%, однако её уровень всё ещё выше среднереспубликанского.

Существенно выросла стоимость жилья на вторичном рынке. Если в 2019 году квартиру в существующем жилом фонде Шымкента можно быть купить из расчёта 218,2 тыс. тг за кв. м, то теперь таких цен не найти. Сейчас «вторичка» в этом мегаполисе почти сравнялась по стоимости с новым жильём: 410,8 тыс. тг за кв. м (плюс 88,3% к 2019-му). Значимый рост цен показал и рынок аренды, чувствительный именно к колебаниям миграционных процессов. Стоимость аренды благоустроенного жилья в Шымкенте в июне текущего года составляла 3,4 тыс. тг за кв. м, против 1,5 тыс. тг в 2019 -м.

Сценарий демографического роста Шымкента схож с развитием Алматы, который многие годы принимает внутренних мигрантов из разных регионов и теперь решает проблемы, связанные с перенаселением. В Шымкенте рост численности населения, помимо прочего, накладывается на исторически довольно сложные инфраструктурные проблемы. По данным из Плана развития города Шымкента на 2021–2025 годы, в мегаполисе наблюдается высокий уровень изношенности коммунальных сетей: водоснабжения — на 47,2%, электроснабжения — на 49,6%, водоотведения — на 73%. Кроме того, что канализационные сети в Шымкенте находятся в плохом состоянии, их ещё крайне мало для мегаполиса. Показатель охвата микрорайонов сетями водоотведения — один из самых низких среди городов страны: всего 54%.

В десятку самых острых социально-экономических проблем Шымкента разработчики плана включили также дефицит ученических мест в школах, нехватку больниц, большие очереди на получение нового жилья, неудовлетворительное состояние 30% дорог и их низкую пропускную способность. Плюс негативные экологические факторы: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, отсутствие обеспечения окраин города централизованным вывозом мусора, несанкционированные свалки.