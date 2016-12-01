Поздравления Ассамблеи народа Казахстана

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Совет Ассамблеи народа Казахстана

В этот день мы избрали на­ционального Лидера, взявшего на себя высокую ответственность за светлое будущее нового государства, за мир и согласие в обществе.

25 лет укрепления и развития независимого Казахстана стали годами убедительных достижений и побед нашей Родины, благодаря самоотверженному труду каждого из нас под руководством Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Год 25-летия Независимос­ти стал годом масштабной модернизации государства и общества в рамках Пяти президентских реформ, которые должны исполнить Великую казахстанскую мечту – сделать Ұлы Дала Елі равноправным членом мировой тридцатки самых развитых стран.

Для каждого из нас День Первого Президента – это выражение всенародной любви и поддержки, огромной человеческой благодарности Главе государства за стабильность, уверенность в завтрашнем дне, торжество общественного согласия и единства.

Как истинный народный Лидер, основатель независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев своим титаническим трудом показал пример величайшего патриотизма и самоотдачи, следовать которому – честь для каждого граж­данина.

В год 25-летия Независимос­ти по инициативе Елбасы мы приняли патриотический акт «Мәңгілік Ел», который является духовной Конституцией народа Казахстана.

В его основе – единство, общие интересы и историческая судьба, простые и понятные ценности: уверенность в будущем, безопасность, благополучие и счастье детей.

Уважаемые сограждане!

Мы желаем вам мира и единства, которым неустанно служит колоссальный талант и политическая воля государственного деятеля, истинного сына своего народа – Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Здоровья вам и успехов!

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