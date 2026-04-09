Призывники, которые пополнят ряды в⁄ч 61993 Десантно-­штурмовых войск ВС РК, прошли тщательный отбор. Они характеризуются отменным здоровьем, высоким уровнем морально-деловых качеств, имеют образование не ниже среднего специального.

В церемонии приняли участие военнослужащие Алматинского гарнизона, курсанты, воспитанники военно-патриотических организаций, ветераны Вооруженных сил, а также родные и близкие призывников. Поддержать новобранцев пришли внучка легендарного комдива, генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова, представитель Комитета солдатских матерей по Алматы Татьяна Тропина.

С напутственным словом к призывникам обратился начальник департамента по делам обороны Алматы полковник Жаксылык Айтбаев. Он подчеркнул, что служба в армии – важный этап в жизни каждого молодого человека и серьезная школа ответственности. Жительница­ города Асель Ергазы пришла проводить в армию­ сына и племянника. Оба новобранца имеют специальность «техник-программист». Племянник, кроме того, кандидат­ в мастера спорта по Nomad MMA, чемпион Азии 2025 года, призер Азии 2026 года и трехкратный чемпион Казахстана.

– Желаю своим парням достойно отслужить и овладеть всеми навыками, которые, без сомнения, пригодятся в дальнейшей жизни, – заметила Асель Ергазы.

В рамках весенней призывной кампании, стартовавшей в марте, из Алматы планируется призвать более 2 000 молодых ребят. Помимо Десантно-штурмовых войск, призывники направятся для прохождения службы в другие подразделения Министерства обороны, а также в подразделения Службы государственной охраны, Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Для гостей и участников церемонии была организована концертная программа с участием творческих коллективов. После завершения официальной части командиры дали возможность призывникам перед отправкой в воинскую часть пообщаться с родными и близкими.