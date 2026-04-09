Пополнят ряды «крылатой» пехоты

Армия
8
Николай Николаев

В сакральном для жителей Алматы месте – парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев – состоялась торжественная церемония проводов призывников на срочную воинскую службу.

фото Юрия Беккера

Призывники, которые пополнят ряды в⁄ч 61993 Десантно-­штурмовых войск ВС РК, прошли тщательный отбор. Они характеризуются отменным здоровьем, высоким уровнем морально-деловых качеств, имеют образование не ниже среднего специального.

В церемонии приняли участие военнослужащие Алматинского гарнизона, курсанты, воспитанники военно-патриотических организаций, ветераны Вооруженных сил, а также родные и близкие призывников. Поддержать новобранцев пришли внучка легендарного комдива, генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова, представитель Комитета солдатских матерей по Алматы Татьяна Тропина.

С напутственным словом к призывникам обратился начальник департамента по делам обороны Алматы полковник Жаксылык Айтбаев. Он подчеркнул, что служба в армии – важный этап в жизни каждого молодого человека и серьезная школа ответственности. Жительница­ города Асель Ергазы пришла проводить в армию­ сына и племянника. Оба новобранца имеют специальность «техник-программист». Племянник, кроме того, кандидат­ в мастера спорта по Nomad MMA, чемпион Азии 2025 года, призер Азии 2026 года и трехкратный чемпион Казахстана.

– Желаю своим парням достойно отслужить и овладеть всеми навыками, которые, без сомнения, пригодятся в дальнейшей жизни, – заметила Асель Ергазы.

В рамках весенней призывной кампании, стартовавшей в марте, из Алматы планируется призвать более 2 000 молодых ребят. Помимо Десантно-штурмовых войск, призывники направятся для прохождения службы в другие подразделения Министерства обороны, а также в подразделения Службы государственной охраны, Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Для гостей и участников церемонии была организована концертная программа с участием творческих коллективов. После завершения официальной части командиры дали возможность призывникам перед отправкой в воинскую часть пообщаться с родными и близкими.

#армия #Алматы #служба #призыв

Популярное

Все
Светильники из вторсырья
Новая архитектура будущего
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
Рост без оглядки на нефтянку
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Астане изменили схему движения автобусов
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Как станцевать любовь
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов
Сила слова и дух степи
Рассмотрены перспективные направления
Умышленную подмену госномеров на грузовиках выявили в Туркестанской области
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Магнолии цветут
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов

Читайте также

Назначен новый командующий РгК «Запад»
22 проекта на сумму 1,9 млрд тенге: в университете обороны …
В Актау прошли проводы морских пехотинцев
Оживают страницы истории

