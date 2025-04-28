Пожар в Каркаралинском национальном парке ликвидирован

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

С огнем боролись больше 160 человек и авиация

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Крупный лесной пожар, вспыхнувший 27 апреля в Каркаралинском государственном национальном природном парке (ГНПП), полностью ликвидирован, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Пожар разгорелся в 08:47 в районе Бахтинского лесничества, в 20 километрах от села Айнабулак. Из-за сильного ветра, достигавшего 15 м/с, огонь стремительно распространялся. Предварительная площадь возгорания составила около 40 гектаров.

Ситуацию удалось взять под контроль в 17:05 того же дня. Окончательно пожар был ликвидирован утром 28 апреля, в 11:50.

В ликвидации пожара приняли участие:

Министерство экологии и природных ресурсов — 33 человека, 7 единиц техники, включая вертолет Казавиалесоохраны;

Министерство по чрезвычайным ситуациям — 31 человек, 7 единиц техники;

Местные исполнительные органы — 25 человек, 5 единиц техники;

ДЧС Карагандинской области направил 74 человека и 11 единиц техники.

Дополнительно были привлечены воздушные суда АО «Казавиаспас» из Семея, Усть-Каменогорска и Караганды. Было произведено шесть водосбросов с воздуха.

Штаб по координации действий был развернут на базе ЛПС ГНПП города Каркаралы. Благодаря слаженным усилиям огонь не распространился на новые участки.

Причины возгорания и точная площадь ущерба будут установлены в ходе служебного расследования, которое завершится в течение 10 дней.

Пожарные и спасатели продолжают дежурство в районе происшествия для мониторинга ситуации и предотвращения повторных возгораний.

#пожар #пожарные #национальный парк

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