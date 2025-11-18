Фото: пресс-служба правительства

Семьям погибших оказывается вся необходимая помощь. Трое госпитализированных находятся в реанимации. К моменту прибытия спасателей один из пострадавших 1986 г.р. выбрался из дома самостоятельно. Его состояние оценивается как тяжелое с ожогами 12% поверхности тела. Еще двое пострадавших 1991 г.р. и 2018 г.р. были экстренно госпитализированы с ожогами 30% и 11% поверхности тела, находятся на аппарате ИВЛ.

Для оказания неотложной помощи на место вылетела бригада медицинской авиации из Шымкента. Причина пожара устанавливается.

"Вице-премьер поручил акимату и министерству труда и соцзащиты оказать в полном объеме необходимую материальную помощь семьям погибших. Министерству здравоохранения – держать на контроле состояние пострадавших. При необходимости с использованием санавиации организовать транспортировку пострадавших в Астану. Министерству внутренних дел – взять на контроль ход досудебного расследования по факту гибели людей. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов – провести рейды и обходы жилого сектора, особенно домов семей СУСН, общежитий и хостелов. В ходе рейдов проверить состояние печных систем и в случае выявления неисправностей принять оперативные меры по их устранению", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас Жетысайского района. Когда спасатели прибыли на место, жилой дом был полностью охвачен огнем. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девятерых детей. Соседи сообщили, что в доме находились гости, поскольку накануне хозяева организовали мероприятие.