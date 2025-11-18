Пожар в Туркестанской области: Канат Бозумбаев провел заседание Правительственной комиссии

Правительство
106

Вице-премьер Канат Бозумбаев дал поручения членам Правительственной комиссии по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба правительства

Семьям погибших оказывается вся необходимая помощь. Трое госпитализированных находятся в реанимации. К моменту прибытия спасателей один из пострадавших 1986 г.р. выбрался из дома самостоятельно. Его состояние оценивается как тяжелое с ожогами 12% поверхности тела. Еще двое пострадавших 1991 г.р. и 2018 г.р. были экстренно госпитализированы с ожогами 30% и 11% поверхности тела, находятся на аппарате ИВЛ.

Для оказания неотложной помощи на место вылетела бригада медицинской авиации из Шымкента. Причина пожара устанавливается.

"Вице-премьер поручил акимату и министерству труда и соцзащиты оказать в полном объеме необходимую материальную помощь семьям погибших. Министерству здравоохранения – держать на контроле состояние пострадавших. При необходимости с использованием санавиации организовать транспортировку пострадавших в Астану. Министерству внутренних дел – взять на контроль ход досудебного расследования по факту гибели людей. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов – провести рейды и обходы жилого сектора, особенно домов семей СУСН, общежитий и хостелов. В ходе рейдов проверить состояние печных систем и в случае выявления неисправностей принять оперативные меры по их устранению", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас Жетысайского района. Когда спасатели прибыли на место, жилой дом был полностью охвачен огнем. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девятерых детей. Соседи сообщили, что в доме находились гости, поскольку накануне хозяева организовали мероприятие.

#дети #Правительство #пожар #Бозумбаев

Популярное

Все
Еще один частный футбольный клуб
Мировая популярность тогызкумалака
Промышленная группа из Казахстана запускает в США химический комплекс
На службе согласия и единства
Дроны на службе
Закон Республики Казахстан Об искусственном интеллекте
Успех мергенов в Каире
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Фольклорных дел мастер
Бюро Сената
Работа над четвертым томом продолжается
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Астана – драйвер туристической отрасли
Дебютный гол Дастана и суперсейвы Темирлана
Идет борьба за лидерство
Когда дому требуется новое «пальто»
От переквалификации – к стабильной занятости
Чтобы отдых был комфортным
Получить путевку в жизнь
Президент выразил соболезнования по поводу гибели людей при пожаре в Туркестанской области
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Дело «Хуторских»: Хасана Касымбаева приговорили к 12 годам колонии
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Олжас Бектенов провел совещание по вопросам соцподдержки на…
Электронную платформу закупок запустили в рамках Нацпроекта…
Правительства Казахстана и Кыргызстана подтвердили приверже…
Олжас Бектенов провел 18-ое заседание диалоговой платформы …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]