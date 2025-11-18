Девять детей погибли при пожаре в Туркестанской области

Дана Аменова
Трагедия унесла жизни 12 человек из двух семей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пульт 101 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас Жетысайского района. Когда спасатели прибыли на место, жилой дом был полностью охвачен огнем, сообщает Kazpravda.kz 

«В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девятерых детей», – проинформировали в ДЧС региона. 

Соседи сообщили, что в доме находились гости, поскольку накануне хозяева организовали мероприятие.

Пожар удалось полностью потушить на площади в 360 квадратных метров, на месте происшествия работают экстренные службы. Начато расследование, ведётся выяснение причин возгорания. 

