Пожарный спас тонущего ребенка в Семее

В выходные дни в городе Семее из воды спасены 2 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

3 июня в поселке Шульбинск сотрудник пожарной части №6 Алтынбек Алимжанов спас ребенка.

«Младший сержант гражданской защиты на базе отдыха «Жанай», проходя мимо беседок, заметил тонущего ребенка. Мальчик, захлебываясь водой, звал руками на помощь. Алтынбек в одежде бросился в воду, вытащил мальчика на берег и оказал ему доврачебную медицинскую помощь. Ребенка передали родителям, его состояние удовлетворительное», – рассказали в ДЧС.

Утром того же дня в стороне Солнечной долины, после дачного массива «Мурат», спасли мужчину.

45-летний очевидец в тот момент отдыхал с семьей на побережье реки Иртыш. Как вдруг он увидел тонущего человека. Мужчина стремглав бросился на помощь. Как выяснилось, 36-летний спасенный был пьян. После осмотра врачами скорой помощи его передали полицейским.