Пожертвования в избирательный фонд кандидата добровольные – Народная коалиция в поддержку Токаева

В городе Астане состоялось заседание организационного комитета Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева. В ходе заседания были рассмотрены организационные вопросы подготовки к предстоящей электоральной кампании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Народной коалиции.

Сегодня к Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева присоединились еще 15 общественных организаций. В их числе – Федерация профсоюзов РК, Союз писателей Казахстана, Национальная палата образования и инновации «SERPIN», Ассоциация «Bolashaq», Ассоциация экологических организаций Казахстана, Союз организаций инвалидов Казахстана, общественный фонд «Хартия за права человека».

Также к Народной коалиции присоединились Ассоциация цифровой трансформации, Республиканский совет женщин, Федерация футбола Казахстана, Союз отцов, Ассамблея жастары, Международный правозащитный центр, Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, Народный Конгресс местных сообществ Казахстана «OSHAQ».

По словам председателя Национальной палаты образования и инновации «SERPIN» Мурата Абенова, нынешняя избирательная кампания проходит в новом формате, поскольку общественные силы объединились в коалицию.

Члены Ассоциации «Bolashaq» также заявили о вступлении в Народную коалицию. «Мы должны показать стабильность и преемственность нашей внутренней и внешней политики», – сказал исполнительный директор ассоциации Алишер Дунгенин.

«Я занимаюсь защитой прав человека более 30 лет. Мы присоединяемся к коалиции, чтобы совместно разъяснять людям важность проводимой работы по защите прав человека», – заявила сегодня руководитель общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова.

По мнению представителя Ассоциации цифровой трансформации Сергея Остапюка, в Казахстане активно развивается IT-рынок. «Учитывая это, наша ассоциация сегодня вступает в Народную коалицию», – сказал он.

На заседании были также обсуждены вопросы проведения агитационных мероприятий в регионах, обучения наблюдателей и доверенных лиц кандидата, правовые аспекты избирательной кампании и др.

В ходе заседания участники также сделали заявление о сборе средств для избирательного фонда кандидата на проведение агитационной кампании.

Члены Народной коалиции заявили, что пожертвования в избирательный фонд делаются исключительно на добровольной основе сторонниками кандидата.

«В этой связи распространяемая информация о принуждении перечисления денежных средств является провокационной.

Народная коалиция категорически осуждает подобные действия и обратится с соответствующим запросом в правоохранительные органы.

В случае обнаружения каких-либо противоправных действий просим обратиться в штаб Народной коалиции по следующему номеру телефона: + 7 7172 707 616», – отметили в коалиции.