По 10-20 лет назначали опекунов недееспособным алматинцам

В Алматы выявили системные нарушения прав недееспособных горожан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса

Фото: пресс-служба Жамбылской транспортной прокуратуры

По закону человеку, признанному судом недееспособным, в течение 20 рабочих дней должен быть назначен опекун для представления его интересов, заботы о здоровье и имуществе. Однако прокуроры установили, что 423 алматинцам, страдающим психическими расстройствами, другими заболеваниями, долгое время не назначались опекуны.

«К примеру, гражданин М. в 2001 году был признан судом недееспособным. Законный представитель ему определен лишь в 2022 году. Жителю Алматы О. опекун назначен по истечении 18 лет, горожанке И. спустя 10 лет, гражданке А. — 9 лет. Только на момент анализа выявлены 110 человек, у которых отсутствовали законные представители», — выявил надзорный орган.

В результате их родственники не могли совершать юридические действия, полноценно заботиться о здоровье и имуществе недееспособных родных.

Виноватыми в сложившейся ситуации были суды, которые вовремя не направили решения на исполнение, и сами органы опеки и попечительства, забывшие о контроле.

Также надзорное ведомство установило не наложенные уполномоченным органом аресты на имущество 47 недееспособных алматинцев.

В одном случае это привело к попытке отъема через составление завещания посторонним людям единственной квартиры душевнобольной Р.

По иску прокуратуры Алмалинского района незаконное завещание признано недействительным, Р. помещена в один из социальных объектов города.

По представлению прокуратуры Медеуского района за нарушения 7 должностных лиц органа опеки и попечительства привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению нарушений.