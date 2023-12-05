По 10-20 лет назначали опекунов недееспособным алматинцам

Общество
164
Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Алматы выявили системные нарушения прав недееспособных горожан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса

Фото: пресс-служба Жамбылской транспортной прокуратуры

По закону человеку, признанному судом недееспособным, в течение 20 рабочих дней должен быть назначен опекун для представления его интересов, заботы о здоровье и имуществе. Однако прокуроры установили, что 423 алматинцам, страдающим психическими расстройствами, другими заболеваниями, долгое время не назначались опекуны.

«К примеру, гражданин М. в 2001 году был признан судом недееспособным. Законный представитель ему определен лишь в 2022 году. Жителю Алматы О. опекун назначен по истечении 18 лет, горожанке И. спустя 10 лет, гражданке А. — 9 лет. Только на момент анализа выявлены 110 человек, у которых отсутствовали законные представители», — выявил надзорный орган. 

В результате их родственники не могли совершать юридические действия, полноценно заботиться о здоровье и имуществе недееспособных родных.

Виноватыми в сложившейся ситуации были суды, которые вовремя не направили решения на исполнение, и сами органы опеки и попечительства, забывшие о контроле.

Также надзорное ведомство установило не наложенные уполномоченным органом аресты на имущество 47 недееспособных алматинцев.

В одном случае это привело к попытке отъема через составление завещания посторонним людям единственной квартиры душевнобольной Р.

По иску прокуратуры Алмалинского района незаконное завещание признано недействительным, Р. помещена в один из социальных объектов города.

По представлению прокуратуры Медеуского района за нарушения 7 должностных лиц органа опеки и попечительства привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению нарушений.

#права человека #Алматы #нарушения #прокуратура

Популярное

Все
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Первая награда сезона
Больница больше не нужна?..
Крышка труду!
Кукуруза может стать «свинцовой»
Чиновничий земельный передел
«Маленькая страна» для большого дела
В 2 раза увеличили количество коек в городской "инфекционке" Шымкента
Конвейер, определяющий «самочувствие»
С заботой о ближних
В режиме выживания
Добро не имеет границ
Первыми приходят на помощь
Гололед в Астане: пригородные маршруты приостановлены, городские автобусы задерживаются
Кричать, а не молчать
Поверь в мечту
Сказка для детей и взрослых
Любовь сильнее смерти
Помни, не забывай
Казахстан выиграл четвертое золото на юниорском чемпионате мира по боксу
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
В режиме ожидания
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
Уроки воспитания для дебоширов
Вовремя остановить тирана
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
Казахстанские гандболистки выступят на чемпионате мира
Крупный супермаркет в Караганде оштрафован за разные цены на один и тот же товар
У ФК "Актобе" новый тренер
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Тринадцать человек погибли при пожаре в алматинском хостеле
Как в Риддер тепло возвращали
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

Стали известны даты священного месяца Рамазан в 2024 году в…
Первыми приходят на помощь
Добро не имеет границ
В режиме выживания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]