Нарушение трудовых прав граждан – вопрос давний и злободневный, который доставляет немало проблем людям. Их решением активно занимается прокуратура региона, определившая защиту трудящихся одним из ключевых векторов своей деятельности.

фото предоставлено прокуратурой области

Торжество справедливости

– Трудовые права считаются одним из основополагающих аспектов правового государства, – отмечает прокурор области Нургалым Абдиров. – Каждый человек имеет право на достойные условия труда, а также защиту своих прав и интересов в трудовых отношениях. Справедливость же трудовых отношений и безопасные условия труда обеспечиваются через систему законов и актов. Мы стараемся вести эту работу совместно с государственными органами последовательно и с четкой координацией действий.

В текущем году благодаря принятым надзорным органом области мерам при поддержке соответствующих госструктур удалось обеспечить погашение задолженности по зарплате 1 213 работникам двух предприя­тий на общую сумму 241 млн тенге. Еще одним примером служит факт погашения задолженнос­ти по зарплате 1 145 работникам районных отделов ветеринарии в размере 220 млн тенге.

Особое внимание уделяется вопросам, поднимаемым в соцсетях и происходящим на систематической основе. Для оперативного реагирования на подобные нарушения прокуратура организовала эффективный обмен данными с уполномоченными органами.

Кроме того, выявляются факты неис­полнения работодателями обязательств по перечислению пенсионных взносов. Так, прокуратурой Жамбылского района установлено отсутствие пенсионных взносов у 700 работников центральной районной больницы на сумму более 118 млн тенге. Аналогичные случаи выяв­лены в Меркенском районе, где был долг перед 780 работниками на сумму 76,5 млн тенге; в Байзакском районе, где пенсионные взносы не выплачивались 141 работнику на сумму 5 млн тенге, а также в городе Таразе – 605 работникам ТОО «Жасыл Ел Тараз» не сделали отчис­ления на сумму 24,5 млн тенге. Между тем в Кордайском районе прокуратура восстановила права 177 работников, которым не выплачивались командировочные расходы и компенсации при увольнении на сумму 7 млн тенге. В целом прокуроры региона защитили права более 3 тыс. работников на сумму свыше 470 млн тенге.

В поддержку рабочих профессий

– Особое внимание мы уделяем вопросам поддержки представителей рабочих профессий. Ведь от их благополучия во многом зависит и процветание общества. Рабочие создают материальные ценности, обеспечивают функционирование множества отраслей – от строительства и сельского хозяйства до промышленности и энергетики. Именно поэтому важно, чтобы государство создавало благо­приятные условия, обеспечивающие не только стабильную занятость, но и справедливые трудовые отношения, – говорит прокурор области.

По его словам, в этом контексте концепция «Закон и Порядок» играет ключевую роль в поддержке рабочих профессий. Она предполагает создание правового пространства, где соблюдение законов является неотъемлемой частью общественного и государственного устройства.

– В этом году нами проведены выездные встречи с трудовыми коллективами специальной экономической зоны Jibek Joly в Шуском районе и завода KorCem в Кордайском районе. Мы ознакомились с условиями их труда, обсудили меры по улучшению и защите прав работников. Ранее принятые меры по устранению нарушений в СЭЗ способствовали росту ее инвестиционной привлекательности, которая фактически с 2012 по 2022 год простаивала из-за недобросовестных подрядчиков. По иску прокуратуры с них взысканы два миллиарда тенге, а виновные должностные лица привлечены к уголовной ответственности. Помимо этого, возвращен участок площадью 81 гектар, предоставленный под неэффективные проекты, – проинформировал Нургалым Абдиров.

Принятые меры позволили перезапус­тить специальную экономическую зону и активизировать ее работу. В частности, на сегодня в СЭЗ функционируют три инвестиционных проекта стоимостью свыше 26 млрд тенге, созданы 170 рабочих мест и произведено продукции на 4 млрд тенге.

Кроме того, продолжается строительство еще восьми производственных объектов на общую сумму 848 млрд тенге, в том числе металлургический завод и предприятие по производству ветровых электростанций, где предусмотрено создание более 1 тыс. рабочих мест. Еще семь производств на 90 млрд тенге находятся на стадии проектирования.

– Учитывая, что в Кордайском районе функционирует более двух тысяч крестьянских хозяйств, нами организована встреча уполномоченных органов с местными фермерами, которым разъяснены правовые аспекты трудовых и налоговых отношений. При этом акцентировано внимание на необходимости закрепления трудовых взаимоотношений индивидуальными трудовыми договорами, что гарантирует защиту интересов работодателя и работника, – сказал прокурор.

Анализ показал, что многие работодатели не заинтересованы в заключении трудовых договоров, а это, в свою очередь, приводит к нарушениям прав работников и игнорированию безопас­ности условий труда. Например, отсутствие такого договора потребовало вмешательства прокуратуры Кордайского района, которая добилась выплаты 3 млн тенге компенсации семье погибшего работника. Аналогично прокуратурой города Тараза было установлено отсутствие у 948 работников трудовых договоров в 1 422 организациях. На сегодня работодателями ведется работа по устранению нарушений.

– В этой связи предлагаем интегрировать информационные системы государственных органов для решения таких проблем, – подчеркнул Нургалым Абдиров. – Этой же работой охватили вопросы трудоустройства несовершеннолетних, которые нередко работают в сфере услуг неофициально. В результате подростки остаются вне правового поля, что осложняет защиту их прав. Проведенная сотрудниками надзорных органов разъяснительная работа позволила узаконить трудовые отношения между подростками и предпринимателями в сфере торговли и общественного питания путем заключения 105 трудовых договоров.

Профилактика через шефство

В рамках объявленного в стране Года рабочих профессий прокуратурой региона инициированы встречи с руководителями университетов, колледжей и крупных предприятий Тараза, а также Меркенского, Шуского и Кордайского районов. Их главная цель – содействие трудоустройству молодежи с техничес­ким образованием.

– В прошлом году в Таразе 1 629 учащихся колледжей получили техничес­кое образование, но только 793 из них (48%) трудоустроились по специальнос­ти. Между тем в Меркенском районе 90 процентов всех преступлений (203 из 245) совершены именно безработными, среди которых семеро имели среднее специальное образование. Схожая ситуа­ция в Шуском районе, где из 270 зарегис­трированных преступлений 142 (52%) совершены лицами, не имеющими постоянного места работы, включая 17 выпускников колледжей, – провел параллель между явлениями прокурор области.

По его словам, это подчеркивает необходимость тесного взаимодействия между учебными заведениями и работо­дателями. Уже подписаны 52 меморандума о шефстве над выпускниками и содействии их трудоустройству. К примеру, районные колледжи заключили соглашения с АО «Меркі шипажайы» и ТОО «Меркі тәжірибе шаруашылығы», в рамках которых бизнес обязуется проводить мероприятия по повышению квалификации студентов за свой счет. В другом случае заключен меморандум с ТОО «КызылшаЖер» об открытии курсов по специальности «агроном» на базе одного из колледжей и организации повышения квалификации за рубежом за счет спонсора. Эти меры однозначно способствуют снижению уровня преступности среди молодежи.

Безопасность прежде всего

С начала текущего года прокуратурой области реализуется проект «Қауіпсіз еңбек» («Безопасный труд»), призванный повысить эффективность межведомственного взаимодействия и защиту прав работников. Он направлен на решение актуальных проблем работников, повышение правовой грамотности и внедре­ние цифровых технологий в регионе. Благодаря проекту внедрена система QR-кодов, установленных в ряде предприятий, в частности, в ТОО «Казфосфат», ТОО «ЖЭС», ТОО «ПОШ» и др. Нововведение позволяет работникам напрямую обращаться в уполномоченные органы при нарушении их прав.

Также Центром трудовых ресурсов «Мансап» организованы ярмарки вакансий, по итогам которых трудоуст­роены 256 человек. Также прокуроры проводят встречи с трудовыми коллективами, разъясняя права работников, особенности заключения договоров и требования по охране труда. В результате таких встреч на предприятиях «ТаразЭнергоОрталық» и ГРЭС дополнительно открыты 30 рабочих мест.