Правила финансирования политических партий изменят в Казахстане

Если финансирование партий будет привязано к МРП, а не МЗП, то сумма будет расти каждый год вместе с инфляцией

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующее постановление Центральной избирательной комиссии опубликовано на портале «Открытые НПА, сообщает Kazpravda.kz

Центральная избирательная комиссия Казахстана предложила изменить расчеты по финансированию политических партий.

«Размер бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности политических партий, определяется в Законе о республиканском бюджете на соответствующий год из расчета 0,65 минимального расчетного показателя за каждый голос избирателя, поданный при голосовании за политические партии, представленные в Мажилисе Парламента по итогам последних выборов», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее финансирование деятельности политических партий, определялось в Законе о республиканском бюджете на соответствующий год с учетом 3% от минимального размера заработной платы за каждый голос избирателя.

Кроме того, при использовании в качестве расчетной единицы МРП, объем финансирования политических партий ежегодного будет расти с учетом ежегодного роста МРП на уровень инфляции.

Документ будет доступен для публичного обсуждения до 1 ноября.