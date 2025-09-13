Правительство Непала впервые возглавила женщина

Экс-глава Верховного суда Непала приведена к присяге как врио премьер-министра после массовых протестов из-за запрета соцсетей. Сушила Карки известна борьбой с коррупцией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Sujan Gurung/AP Photo/picture alliance

Бывшая глава Верховного суда Непала Сушила Карки стала временно исполняющей обязанности премьер-министра. Президент Непала Рам Чандра Паудел назначил 73-летнюю Карки на этот пост, и в пятницу, 12 сентября, она была приведена к присяге.

Карки стала первой в истории женщиной во главе правительства Непала. Ее кандидатуру предложили лидеры протестов. Как ожидается, она будет возглавлять кабинет Непала до следующих выборов, которые могут пройти в марте 2026 года.

Карки известна в стране своей борьбой с коррупцией, указывает агентство dpa.

Правительство Непала 9 сентября отменило запрет соцсетей, введение которого вызвало массовые протесты и привело к жертвам. На фоне разразившегося кризиса подал в отставку премьер-министр Шарма Оли, а также глава МВД и еще два министра.

Запрет, коснувшийся более чем 20 соцсетей, включая Facebook, Instagram и YouTube, был введен в Непале под предлогом того, что они не выполнили новое требование о регистрации и подчинении государственному надзору.

