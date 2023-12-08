Правительство РК успешно завершило переговоры с ArcelorMittal – подробности сделки

Экономика
396
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстану. Подробности данного соглашения на пресс-конференции озвучил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Министр напомнил, что в августе текущего года президент РК Касым-Жомарт Токаев на фоне продолжающихся аварий в АО «АрселорМиттал Темиртау» указал на серьезные нарушения компанией своих инвестиционных и прочих обязательств. Глава государства тогда отметил, что для АМТ не исключены соответствующие последствия дальнейшего пребывания на казахстанском рынке.

В это время с владельцами «АрселорМиттал Темиртау» правительством Казахстана уже велись переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, – дочернем предприятии АМТ. 

Правительство Казахстана выдвинуло конкретные требования к «АрселорМиттал Темиртау».

В результате интенсивных переговоров 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение Standstill Agreement, позволяющее казахстанской стороне провести оценку и аудит предприятия. 

Министр подчеркнул, что в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.

«Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров. Нашей целью было приобрести комбинат по справедливой цене без допущения дорогостоящих и затяжных международных судебных разбирательств. Срочность и ускоренность переговоров были также продиктованы необходимостью не допустить остановки предприятия», — сказал Канат Шарлапаев.

По его словам, переговорный процесс состоял из 11 раундов, в результате чего обеими сторонами были достигнуты принципиальные позиции.

«Соглашение между правительством Казахстана и ArcelorMittal можно назвать мега-сделкой, оно имеет исключительное значение для нашей страны. Мы избежали множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран», — подчеркнул министр.

Он также озвучил 3 ключевых элемента проведенной сделки: 

1) государство снизило стоимость активов с $3,5 млрд до $286 млн; 

2) из госбюджета на реализацию сделки не потрачено ни одного тенге; 

3) новый инвестор берет на себя обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере $250 млн и долгосрочного займа в размере $450 млн в течение 4 лет.

«Хочу особо подчеркнуть, что $286 млн – это стоимость двух полностью функционирующих предприятий. Кроме того, ArcelorMittal не выдвигает никаких претензий к правительству Казахстана. Соглашение было достигнуто в рамках правового поля, в полном соответствии с международным законодательством», — обозначил Канат Шарлапаев.

Более того, казахстанской переговорной группе, состоящей из представителей министерства промышленности и строительства и министерства юстиции РК, удалось убедить ArcelorMittal сделать взнос на 16 млрд тенге в поддержку благотворительного фонда «Қазақстан халқына».

Средства, которые поступят в фонд от АМТ, пойдут на решение насущных проблем жителей Карагандинской области и реализацию социально значимых проектов. При этом 50% от данной суммы будет реализовано в городе Темиртау.

#экономика #Минэнерго #Арселор МитталТемиртау

Популярное

Все
Судебная система в контексте реформ
Сыграем против Криштиану?
Ушел в Интернет. Будет не скоро
Уютная зимовка, теплый қоржын-үй
Розовые розы и «Тойoта-Королла»
Ставка на своих воспитанников
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Бауыржан Ракишев: для нас важен каждый стук сердца
Спешат на помощь
Учим играючи
Методом языкового погружения
Ученые-археологи из Казахстана и России доказывают, что Великий шелковый путь лежал через Мангистау
Что мы можем сделать для страны?
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос – Смаилов
4 км шли по следам обуви грабителя полицейские ЗКО
Предел на право
Школьного учителя обвинили в развращении двух учеников в Кызылорде
О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев
Мужчина напал на девочку в Семее – в полиции рассказали подробности инцидента
Выпускница стипендии «Болашак» преподает в сельской глубинке
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
У ФК "Актобе" новый тренер
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению

Читайте также

О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлап…
С заботой о природе и горняках
Спать спокойно фермерам не дают долги…
Новый инструмент Интерпола по поиску и возврату активов вне…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]