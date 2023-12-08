Правительство РК успешно завершило переговоры с ArcelorMittal – подробности сделки

Правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстану. Подробности данного соглашения на пресс-конференции озвучил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Министр напомнил, что в августе текущего года президент РК Касым-Жомарт Токаев на фоне продолжающихся аварий в АО «АрселорМиттал Темиртау» указал на серьезные нарушения компанией своих инвестиционных и прочих обязательств. Глава государства тогда отметил, что для АМТ не исключены соответствующие последствия дальнейшего пребывания на казахстанском рынке.

В это время с владельцами «АрселорМиттал Темиртау» правительством Казахстана уже велись переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, – дочернем предприятии АМТ.

Правительство Казахстана выдвинуло конкретные требования к «АрселорМиттал Темиртау».

В результате интенсивных переговоров 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение Standstill Agreement, позволяющее казахстанской стороне провести оценку и аудит предприятия.

Министр подчеркнул, что в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.

«Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров. Нашей целью было приобрести комбинат по справедливой цене без допущения дорогостоящих и затяжных международных судебных разбирательств. Срочность и ускоренность переговоров были также продиктованы необходимостью не допустить остановки предприятия», — сказал Канат Шарлапаев.

По его словам, переговорный процесс состоял из 11 раундов, в результате чего обеими сторонами были достигнуты принципиальные позиции.

«Соглашение между правительством Казахстана и ArcelorMittal можно назвать мега-сделкой, оно имеет исключительное значение для нашей страны. Мы избежали множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран», — подчеркнул министр.

Он также озвучил 3 ключевых элемента проведенной сделки:

1) государство снизило стоимость активов с $3,5 млрд до $286 млн;

2) из госбюджета на реализацию сделки не потрачено ни одного тенге;

3) новый инвестор берет на себя обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере $250 млн и долгосрочного займа в размере $450 млн в течение 4 лет.

«Хочу особо подчеркнуть, что $286 млн – это стоимость двух полностью функционирующих предприятий. Кроме того, ArcelorMittal не выдвигает никаких претензий к правительству Казахстана. Соглашение было достигнуто в рамках правового поля, в полном соответствии с международным законодательством», — обозначил Канат Шарлапаев.

Более того, казахстанской переговорной группе, состоящей из представителей министерства промышленности и строительства и министерства юстиции РК, удалось убедить ArcelorMittal сделать взнос на 16 млрд тенге в поддержку благотворительного фонда «Қазақстан халқына».

Средства, которые поступят в фонд от АМТ, пойдут на решение насущных проблем жителей Карагандинской области и реализацию социально значимых проектов. При этом 50% от данной суммы будет реализовано в городе Темиртау.