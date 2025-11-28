Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительство выделило дополнительные 7 млрд тенге на поддержку экспорта зерна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Средства направят на полное закрытие обязательств государства по действующей программе субсидирования транспортных расходов, а также на дальнейшее стимулирование поставок на приоритетные зарубежные рынки.

Дополнительное финансирование стало необходимым с учетом высокого урожая зерновых культур и повышенного спроса на казахстанское зерно со стороны зарубежных покупателей.

В текущем году на субсидирование транспортных затрат уже было направлено 31 млрд тенге из резерва Правительства. Эти средства обеспечили выход казахстанской продукции на новые экспортные направления, восстановление поставок на ранее утраченные рынки и увеличение объемов экспорта в страны дальнего зарубежья по альтернативным логистическим маршрутам. По итогам реализованных мер объем поставок на новые и восстановленные рынки превысил 2,5 млн тонн.

Ранее было принято решение о пролонгации программы субсидирования транспортных расходов на 2026 год с обеспечением соответствующего финансирования в объеме не менее 30 млрд тенге.

Правительство Республики Казахстан продолжает последовательную политику по развитию аграрного сектора, расширению экспортного потенциала и поддержке отечественных производителей.