Олжас Бектенов обсудил с главой Администрации САР Гонконг КНР торгово-экономическое сотрудничество

Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Гонконгом вырос на 40% и составил $180 млн

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с Главой Администрации Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики Джоном Ли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе переговоров обсуждены перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества. В частности, рассмотрены механизмы развития транспортно-логистических маршрутов, расширения инвестиционного сотрудничества, а также совместные проекты в сфере цифровизации, образования и туризма.

«Развитие взаимовыгодных отношений с Китаем является одним из ключевых приоритетов внешней политики Казахстана. Сегодня казахско-китайское партнерство достигло беспрецедентного уровня и служит образцом добрососедства, взаимного доверия и долгосрочного сотрудничества. Прошлый год был особенно значимым с точки зрения интенсивности политического диалога. Взаимные визиты и встречи на уровне глав государств дали мощный импульс всему спектру двустороннего сотрудничества», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава Администрации САР Гонконг Джон Ли отметил, что результаты проведенных встреч и переговоров подтвердили новые горизонты для дальнейшего взаимодействия с Казахстаном. По его словам, представители деловых кругов Гонконга и материкового Китая рассматривают Казахстан как важного партнера для развития сотрудничества и выхода на рынки Центральной Азии.

«Мы видим впечатляющий, устойчивый экономический рост, достигнутый за короткий период времени под руководством вашего Президента. Казахстан обладает большими возможностями, а отношения с Китаем носят стратегический и долгосрочный характер. Итоги нынешнего визита еще больше укрепили нашу уверенность в значительном потенциале дальнейшего сотрудничества и благоприятных перспективах развития модели партнерства «хаб к хабу». Ваша страна занимает стратегическое положение в Центральной Азии, находясь на пересечении ключевых транспортно-логистических маршрутов между Азией и Европой. Убежден, что у нас имеется много сфер для эффективной совместной работы», — сказал Джон Ли.

Китай является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана: по итогам прошлого года взаимная торговля между двумя странами достигла $48,7 млрд. Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Гонконгом вырос на 40% и составил $180 млн. Руководитель Правительства РК отметил имеющийся широкий потенциал для наращивания товарооборота. В Казахстане создана и постоянно развивается наиболее благоприятная инвестиционная среда, нацеленная на приоритетное развитие обрабатывающей промышленности и передовых технологий.

Для дальнейшего наполнения двусторонней торговли рассмотрен формат «Казахстан – Синьцзян – Гонконг» как перспективной модели экономического взаимодействия между Казахстаном и Китаем. Механизм сотрудничества будет развиваться в качестве постоянной площадки для обмена мнениями и реализации совместных проектов, направленных на продвижение товаров и услуг между заинтересованными сторонами.

Гонконг выступает для Казахстана важным транспортным узлом для выхода отечественных товаров на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Олжас Бектенов предложил использовать инфраструктуру казахстанских аэропортов для дальнейшей доставки грузов из Гонконга и Китая в страны Европейского союза.

Премьер-министр РК и Глава Администрации САР Гонконг в числе приоритетных направлений сотрудничества назвали сферы IT и искусственного интеллекта.

В ходе встречи также было обсуждено взаимодействие в области образования и культурного обмена. В частности, рассмотрены вопросы укрепления партнерства между казахстанскими и гонконгскими университетами. На сегодня в САР Гонконг обучаются 500 казахстанских студентов, большая часть которых получает образование на основе грантов Правительства САР Гонконг и местных университетов.

Джон Ли сообщил о планах по запуску гонконгской авиакомпанией в следующем году прямого рейса в Алматы. Стороны отметили, что в будущем география и частота авиасообщений с Казахстаном будут увеличиваться. Принимаемые странами совместные меры придадут динамики дальнейшему развитию туристической отрасли.

По итогам участники встречи подтвердили намерения по расширению торгово-экономического сотрудничества. Правительство Казахстана примет все меры для обеспечения динамичного развития партнерства с Гонконгом во всех областях экономики.