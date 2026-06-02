Олжас Бектенов обсудил с главой Администрации САР Гонконг КНР торгово-экономическое сотрудничество

Правительство

Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Гонконгом вырос на 40% и составил $180 млн

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр  Олжас Бектенов провел встречу с Главой Администрации Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики Джоном Ли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе переговоров обсуждены перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества. В частности, рассмотрены механизмы развития транспортно-логистических маршрутов, расширения инвестиционного сотрудничества, а также совместные проекты в сфере цифровизации, образования и туризма.

«Развитие взаимовыгодных отношений с Китаем является одним из ключевых приоритетов внешней политики Казахстана. Сегодня казахско-китайское партнерство достигло беспрецедентного уровня и служит образцом добрососедства, взаимного доверия и долгосрочного сотрудничества. Прошлый год был особенно значимым с точки зрения интенсивности политического диалога. Взаимные визиты и встречи на уровне глав государств дали мощный импульс всему спектру двустороннего сотрудничества», — подчеркнул Олжас Бектенов. 

Глава Администрации САР Гонконг Джон Ли отметил, что результаты проведенных встреч и переговоров подтвердили новые горизонты для дальнейшего взаимодействия с Казахстаном. По его словам, представители деловых кругов Гонконга и материкового Китая рассматривают Казахстан как важного партнера для развития сотрудничества и  выхода на рынки Центральной Азии.

«Мы видим впечатляющий, устойчивый экономический рост, достигнутый за короткий период времени под руководством вашего Президента. Казахстан обладает большими возможностями, а отношения с Китаем носят стратегический и долгосрочный характер. Итоги нынешнего визита еще больше укрепили нашу уверенность в значительном потенциале дальнейшего сотрудничества и благоприятных перспективах развития модели партнерства  «хаб к хабу». Ваша страна занимает стратегическое положение в Центральной Азии, находясь на пересечении ключевых транспортно-логистических маршрутов между Азией и Европой. Убежден, что у нас имеется много сфер для эффективной совместной работы», —  сказал Джон Ли.

Китай является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана: по итогам прошлого года взаимная торговля между двумя странами достигла $48,7 млрд. Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Гонконгом вырос на 40% и составил $180 млн. Руководитель Правительства РК отметил имеющийся широкий потенциал для наращивания товарооборота. В Казахстане создана и постоянно развивается наиболее благоприятная инвестиционная среда, нацеленная на приоритетное развитие обрабатывающей промышленности и передовых технологий. 

Для дальнейшего наполнения двусторонней торговли рассмотрен формат «Казахстан – Синьцзян – Гонконг» как перспективной модели экономического взаимодействия между Казахстаном и Китаем. Механизм сотрудничества будет развиваться в качестве постоянной площадки для обмена мнениями и реализации совместных проектов, направленных на продвижение товаров и услуг между заинтересованными сторонами. 

Гонконг выступает для Казахстана важным транспортным узлом для выхода отечественных товаров на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Олжас Бектенов предложил использовать инфраструктуру казахстанских аэропортов для дальнейшей доставки грузов из Гонконга и Китая в страны Европейского союза. 

Премьер-министр РК и Глава Администрации САР Гонконг в числе приоритетных направлений сотрудничества назвали сферы IT и искусственного интеллекта. 

В ходе встречи также было обсуждено взаимодействие в области образования и культурного обмена. В частности, рассмотрены вопросы укрепления партнерства между казахстанскими и гонконгскими университетами. На сегодня в САР Гонконг обучаются 500 казахстанских студентов, большая часть которых получает образование на основе грантов Правительства САР Гонконг и местных университетов. 

Джон Ли сообщил о планах по запуску гонконгской авиакомпанией в следующем году прямого рейса в Алматы. Стороны отметили, что в будущем география и частота авиасообщений с Казахстаном будут увеличиваться. Принимаемые странами совместные меры придадут динамики дальнейшему развитию туристической отрасли.

По итогам участники встречи подтвердили намерения по расширению торгово-экономического сотрудничества. Правительство Казахстана примет все меры для обеспечения динамичного развития партнерства с Гонконгом во всех областях экономики.

#Правительство #Бектенов #Гонконг

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
В Актау откроется консульство РФ
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Производства получили новый импульс
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Пакет важнейших законов
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Расширяя профессиональные горизонты
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Консультации по вопросам безопасности
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
Новая модель диалога государства и общества
Проводник цифровой повестки
«Водный след» столичного школьника
Ребенок нуждается в помощи государства
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Бектенов – главе «Казцинка»: Хорошо докладываете, но ситуац…
Заведения общепита проверят на соблюдение требований хранен…
Бектенов поручил расширить проверки бизнеса
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]