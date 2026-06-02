Бектенов – главе «Казцинка»: Хорошо докладываете, но ситуация сводит на «нет» все ваши слова

Он поручил принять дополнительно активные меры по обеспечению безопасности работников

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заслушал доклад генерального директора «Казцинка» Жаната Жанботина по мерам, предпринимаемым группой компаний для обеспечения безопасности на предприятиях, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, компания ежегодно инвестирует в промбезопасность более 27 млрд тенге, что позволило за последние 5 лет снизить уровень производственного травматизма на 34%.

«Хорошо докладываете, но ситуация, которая произошла в мае, сводит на «нет» все ваши слова. Поэтому примите дополнительно активные меры», — сказал Премьер-министр.

Напомним, 5 мая т.г. на цинковом заводе компании в Усть-Каменогорске произошел взрыв, в результате которого погибли 3 работника.

По данным предварительного расследования Министерства по чрезвычайным ситуациям, взрыв на заводе «Казцинка» произошел из-за нарушения технологического процесса.

Сегодня на объекте в Усть-Каменогорске введен режим особого контроля за безопасностью процессов на производственных объектах. Проведено 11 тыс. проверок рабочих мест, где выявленные отклонения взяты на строгий контроль, добавили в Кабмине.