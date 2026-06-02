Бектенов – главе «Казцинка»: Хорошо докладываете, но ситуация сводит на «нет» все ваши слова

Правительство

Он поручил принять дополнительно активные меры по обеспечению безопасности работников

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заслушал доклад генерального директора «Казцинка» Жаната Жанботина по мерам, предпринимаемым группой компаний для обеспечения безопасности на предприятиях, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, компания ежегодно инвестирует в промбезопасность более 27 млрд тенге, что позволило за последние 5 лет снизить уровень производственного травматизма на 34%.

«Хорошо докладываете, но ситуация, которая произошла в мае, сводит на «нет» все ваши слова. Поэтому примите дополнительно активные меры», — сказал Премьер-министр.

Напомним, 5 мая т.г. на цинковом заводе компании в Усть-Каменогорске произошел взрыв, в результате которого погибли 3 работника.

По данным предварительного расследования Министерства по чрезвычайным ситуациям, взрыв на заводе «Казцинка» произошел из-за нарушения технологического процесса.

Сегодня на объекте в Усть-Каменогорске введен режим особого контроля за безопасностью процессов на производственных объектах. Проведено 11 тыс. проверок рабочих мест, где выявленные отклонения взяты на строгий контроль, добавили в Кабмине.

#производство #Бектенов #поручения #Казцинк

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
В Актау откроется консульство РФ
Производства получили новый импульс
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Пакет важнейших законов
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Расширяя профессиональные горизонты
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Консультации по вопросам безопасности
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Проводник цифровой повестки
Новая модель диалога государства и общества
Ребенок нуждается в помощи государства
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
«Водный след» столичного школьника
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Олжас Бектенов обсудил с главой Администрации САР Гонконг К…
Заведения общепита проверят на соблюдение требований хранен…
Бектенов поручил расширить проверки бизнеса
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]