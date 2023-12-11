Правительство выделило средства для закупа пшеницы у аграриев

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Правительством РК принимаются необходимые меры для поддержки фермеров. Так, из резерва выделены средства для закупа пшеницы 4 и 5 классов и неклассной пшеницы у отечественных аграриев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Алиханом Смаиловым.

Документ принят в рамках исполнения поручения главы государства по оказанию оперативных мер поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий текущего года.

В частности, средства выделяются для прямого закупа Продкорпорацией 350 тысяч тонн пшеницы 4 и 5 классов и неклассной пшеницы у казахстанских аграриев. Сумма составляет 31 млрд 375 млн тенге.

На сегодняшний день уборочные работы по зерновым культурам завершены полностью, убрано 16,9 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 9,8 ц/га намолочено 16,6 млн тонн зерна, в том числе при средней урожайности 8,6 ц/га намолочено порядка 11,5 млн тонн пшеницы.

Вместе с тем в ходе уборочных работ фермеры столкнулись с проблемами, связанными с обильными осадками, что сказалось на темпах уборочных работ и качестве зерна. Ситуация в итоге повлияла на сбыт сельчанами выращенной продукции и, соответственно, выполнение обязательств по договорам.

В настоящее время с учетом переходящих остатков и внутреннего потребления собранного урожая достаточно для обеспечения внутреннего рынка и отгрузки определенного объема на экспорт, в том числе в виде муки.

Напомним, в целом в 2023 году на субсидирование АПК правительством из всех источников выделено 494 млрд тенге, в том числе дополнительно из резерва – 60 млрд тенге на субсидирование растениеводства и животноводства.

Также из средств республиканского бюджета на реализацию программы «Ауыл аманаты» выделено 100 млрд тенге.

#Правительство #господдержка #АПК #сельское хозяйства

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