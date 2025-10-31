Право без границ

Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева ратифицировал ряд соглашений между Казахстаном и Марокко

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Речь идет о Законе «О ратификации Соглашения между РК и Королевством Марокко о выдаче», а также о законах «О ратификации Соглашения между РК и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц» и «О ратификации Соглашения между РК и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам». Ратификация соглашений, как было отмечено депутатами, позволит обеспечить привлечение к ответственности лиц, скрывающихся от правосудия на территории Казахстана или Марокко, укрепить гарантии защиты прав граждан обеих стран, дополнить договорно-правовую базу в сфере уголовного судопроизводства, а также повысить эффективность международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

– Одобренные законы способст­вуют развитию и укреплению правового сотрудничества между Казахстаном и Королевством Марокко. Соглашения направлены на обеспечение безопасности общества и государства. Положения соглашений регулируют условия и процедуры привлечения к уголовной ответственности, выдачи осужденных лиц и оказания правовой помощи. Надеемся, что в дальнейшем данные законы повысят эффективность совместной деятельности двух государств по обеспечению общественной безо­пасности, – сказал спикер Сената, комментируя законы.

Одной из основных целей докумен­тов является урегулирование отношений между компетентными органами Республики Казахстан и Королевства Марокко по вопросам экстрадиции лиц, установленных на территориях сторон для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение.

В соответствии с нормами Сог­лашения между РК и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц, основанием для отказа в передаче послужит наличие у осужденного лица гражданства государства вынесения приговора, а также утрата силы приговора в соответствии с законодательством одной из этих стран. Кроме того, соглашением регламентированы нормы, касающиеся как применения акта амнистии или помилования, так и предусмот­рены вопросы транзита через свою территорию осужденного лица, переданного третьей стороной. Вместе с тем в Соглашении между РК и Королевством Марокко о выдаче прописано, что выдача собственных граждан договаривающихся государств не предполагается.

В ходе обсуждения ратификационных документов сенаторы отмечали их важность, так как они предоставляют возможность гражданам отбывать наказание у себя в стране. Немного статис­тики: сегодня 958 казахстанцев отбывают наказание за рубежом, более 700 из них – в Российской Федерации. Среди них есть лица, которые не хотят возвращаться…

Сенаторы озвучили также свои депутатские запросы. Так, Ернур Айткенов уделил особое внимание проблемам подготовки кадров в аграрной отрасли и социальной поддержке молодых специалистов, подчеркнув в связи с этим необходимость совершенст­вования программы «С дипломом – в село!».

Внимание Правительства на проблемы загрязнения воздуха и ключевые пробелы в нормативно-правовой базе экологического характера обратила сенатор Ольга Булавкина. В частности, речь шла о невозможности оперативного выявления и фиксирования нарушений в деятельности промышленных предприятий, которые угрожают жизни и здоровью граждан. Руслан Рустемов возмутился недостаточным уровнем системности в методике обучения казахскому языку. Сенатор считает, что для повышения качества школьных учебников важно четче учитывать возраст учеников и лингвистические принципы, а программа в вузах должна быть более профориентированной.

Деятельность акционера Банка развития Казахстана – АО «НУХ «Байтерек» раскритиковала Ляззат Рысбекова за низкую ориентированность на экспорт и импортозамещение, а также диспропорцию в отраслевой и региональной структуре поддержанных проектов. По мнению сенатора, осуществлять отбор проектов необходимо с учетом приоритетных секторов экономики, имеющих стратегическую значимость для страны. Депутат Амангельды Нугманов обозначил предпосылки для восстановления Таможенной службы как отдельной структуры, которая ранее могла обеспечивать до трети доходов государственного бюджета.

