Пакет международных соглашений ратифицировал Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Сенаторами рассмотрен Закон «О ратификации Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года». В рамках данного Протокола Казахстан присоединяется к институциональной структуре конвенции, что означает доступ к передовым технологиям и знаниям в области подготовки и доставки безопасной питьевой воды, утилизации и повторного использования сточных вод. Уникальной возможностью для нашей страны станет участие в разработке совместных систем надзора и раннего предупреждения в условиях ЧС.

– Одобренный протокол разработан с целью совершенствования управления водохозяйственной деятельностью на коллективной основе. В документе предусмотрены совместные меры сторон, направленные на защиту водных экосистем и предотвращение распространения болезней, связанных с водой. Также урегулированы вопросы обеспечения защиты от загрязнения водных ресурсов, используемых в качестве источника питьевой воды. Надеемся, что закон будет способствовать устойчивому развитию отраслей здравоохранения и рациональному использованию водных ресурсов, – отметил Мау­лен Ашимбаев, комментируя одобренный закон.

Согласно нормам закона, отметил сенатор Серик Арубаев, сфера действия протокола применяется к поверхностным прес­ным водам, подземным водам, эстуариям, прибрежным водам, которые используются для аквакультуры, замкнутым водам, общедоступным для купания, водам в процессе забора, транспортировки, очистки или снабжения, сточным водам.

Также сенаторы одобрили ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет». Одна из основных задач закона – обеспечить права студентов и преподавателей и привести деятельность филиала в соответствие с национальным законодательством. Соглашением, в частности, определяются принципы приема студентов филиала, образовательные стандарты и ряд других вопросов.

Отметим, что соглашение предус­матривает обучение в филиале на казахском, русском и других языках в соответствии с государственными общеобязательными стандартами высшего образования двух стран.

Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Бекбол Орынбасаров выразил обеспокоенность плачевным состоянием лифтового парка страны и предложил ряд мер для решения проблем. В частности, запустить государственную программу полной замены устаревших лифтов с оптимальным софинансированием, а также ввести лицензирование и обязательную аттестацию организаций, занимающихся монтажом, обслуживанием и ремонтом. Ввести льготные долгосрочные кредиты под низкую ставку для сельхозперерабатывающих предприятий и внедрить сезонное кредитование, учитывая дефицит оборотных средств в отрасли предложил Закиржан Кузиев. Депутат Сакен Арубаев обозначил ключевые факторы, сдерживающие развитие области Абай, и отметил необходимость дополнительной финансовой поддержки в их решении. Особое внимание было уделено вопросам, касающимся поддержки АПК и состояния инфраструктуры. Низкие темпы реконструкции автодороги Кызыл­орда – Жезказган раскритиковал Серик Шайдаров и призвал Премьер-министра взять проект под личный контроль. Сенатор Асем Рахметова высказалась о низкой реализации туристического потенциала Казахстана. Несмотря на большую концентрацию сакральных объектов, по мнению сенатора, в стране слабо развит исторический туризм и не налажена подготовка специалистов данной отрасли.

