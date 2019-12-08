Праздничные сельхозярмарки пройдут в Нур-Султане ко Дню Независимости
Ко Дню Независимости с 14 по 17 декабря в Нур-Султане будут проводиться праздничные ярмарки сельскохозяйственной продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
На ярмарке будут представлены плодово-овощная продукция южных регионов страны; мясо говядины и конины, домашней птицы, молочная продукция производителей Карагандинской и Акмолинской областей; рыбная, пантовая продукция из Восточно-Казахстанской области и павлодарский картофель по ценам от товаропроизводителей.
Зимние ярмарки будут проходить на территории рынков "Улжан", "Көк базар", "Шапағат", по ул. Сауран,7 и в крытых помещениях супермаркетов Small, Magnum Cash and Carry.
Напомним, также с 23 ноября до конца зимнего сезона 2019 года на еженедельной основе каждую субботу и воскресенье на площадке ТД "Зейд" (на пересечении ул.Уалиханова и ул.Агыбай батыра) и ТД "Аспан базар" (по ул. Кошкарбаева, 37) проходят сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.