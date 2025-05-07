Праздничный концерт «Қазақ даласы – Жеңістің алтын бесігі» прошел в Астане

День Победы
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Во Дворце мира и согласия состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Мероприятие посетили труженики тыла, ветераны и военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, Премьер-министр Олжас Бектенов, Государственный Советник Ерлан Карин, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Известные казахстанские деятели культуры, ведущие артисты, оркестровые, хоровые и танцевальные коллективы исполнили для военнослужащих, ветеранов Вооружённых Сил, воспитанников военного колледжа и участников военно-патриотического движения «Жас сарбаз» патриотические композиции и песни военных лет.

В исполнении эстрадно-симфонического оркестра и фольклорно-этнографического ансамбля прозвучал кюй Нургисы Тлендиева «Ата толғауы». Соединив мелодии казахской степи и мощь оркестровой музыки, объединенный творческий коллектив искусно передал жизнеутверждающее мироощущение великого композитора.

Убедительно прозвучала трагическая судьба народа в период джунгарского нашествия в горестной песне-плаче «Елим-ай». Номер сменился мизансценой «Соғыс хаттары», в котором из сегодняшнего дня девочка по имени Алия обращается к Герою Советского Союза отважной Алие Молдагуловой. Трогательная сцена логически завершилась исполнением пронзительного музыкального произведения казахских авторов «Әлия».

Тепло приняли зрители песни о войне и военном времени «Жас қазақ», «Журавли», «Тальяночка», «Три танкиста», «Яблочко», «Эх, дороги», «Синий платочек», «Катюша», «Ехал я из Берлина» и «Майский вальс».

В исполнении солистов, вокальных групп и хоровых коллективов прозвучали военно-патриотические песни «Қарулы күштер», «Ғасырлар үні», «Ұмытпаймыз», «Мен қазақ», «Қазақстан – байтақ дала», «Сауыт» и «Атамекен».
В финале домбристы Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой и солисты исполнили песни «День Победы» и «Атамекен».

 

#Астана #концерт #ДеньПобеды

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