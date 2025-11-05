Преданность делу – залог успеха

Штрихи к портрету
Категория
3
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

За каждой добытой тонной руды стоит труд людей, преданных свое­му делу. Среди них и герой этого материала – 25-летний Айбар Айдарулы,­ ставший победителем регионального этапа республиканского конкурса «Еңбек жолы-2025».

фото из личного архива

По словам молодого мужчины, профессию шахтера он выбрал осознанно. Примером всегда был отец, проработавший в забое больше 12 лет. Сегодня Айбар работает горным мастером в ТОО «Востокцветмет» на шахте «Орловская». И за его плечами уже пять лет трудового стажа.

Трудовой путь Айбара начался с долж­ности помощника бурильщика, что позволило ему изнутри узнать тонкости и нюансы шахтерского дела. На Орловскую шахту он пришел сразу же по окончании Восточно-Казахстанского университета им. Д. Серикбаева. В работу по добыче меди и цинка парень включился быстро. Семейная традиция и любовь к горному делу помогли освоиться на новом месте, и теперь он уже настоящий профи.

Впрочем, работа в шахте – это ежедневное испытание. Однако Айбар с уверенностью говорит: трудностей он не испытывает. Тем более что работает рядом с опытными шахтерами, чей стаж достигает 25 лет.

– У них действительно богатый опыт, я всегда прислушиваюсь к их советам, но и свое мнение готов высказать, – улыбается Айбар. – Уверен, что именно в сочетании опыта и молодого энтузиазма рождаются лучшие решения.

Айбар Айдарулы с оптимизмом смот­рит в будущее профессии шахтера. Он убежден, что у этой отрасли есть перс­пективы для развития и роста, а для тех, кто готов не только работать, но и учиться,­ – и вовсе открыты все двери.

– К примеру, горный мастер, пройдя все ступени карьерной лестницы, может дорасти до должности директора предприятия, – говорит он.

Молодым людям, которые только выбирают свой путь в горном деле, Айбар советует начинать с простых рабочих специальностей. Это, по его мнению, лучший способ увидеть, как работают бурильщики и другие специалисты, понять специфику работы в шахте и приобрести необходимые навыки.

– Я не боюсь сложностей, – признается­ Айбар. – Выбирая профессию, имел четкое представление о работе на шахте.

При этом мужчина подчеркивает, что главная задача горного мастера – обеспечение безопасного выполнения работ. Его рабочая смена начинается с обхода забоя и тщательной проверки на наличие газа с помощью специального газо-химического анализатора. Только убедившись в безопасности, он дает разрешение на запуск бурильщиков. Ответственность огромная, но когда любишь свою работу, преодолимы любые трудности.

История Айбара Айдарулы – это пример того, как молодость, целеустремленность и преданность своему делу помогают добиваться успеха в одной из самых сложных и важных отраслей промышленности.

