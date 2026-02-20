Кумандинцы – малочисленный тюркоязычный этнос, проживающий в основном в Алтайском крае, численность его в России около двух тысяч человек, в Казахстане представители кумандинцев встречаются крайне редко, их численность официально не зафиксирована.

Культура этого этноса традиционно оседло-охотничья: важное место в ней занимают обряды, связанные с водой и птицами, язык относится к северной группе алтайских языков.

– Давным-давно от тех, кто жил в согласии с водой и лесом, пошел наш род, – рассказывает Ольга. – Старики верили: Кондома живая. Она выбирает тех, кто умеет с ней разговаривать.

По преданию, однажды охотник увидел, как белый лебедь сбросил перья и превра­тился в девушку – светлую, будто утренняя заря. Она осталась среди людей и научила их слушать тайгу, не брать лишнего, уважать воду и никогда не поднимать руку на священных птиц. С тех времен потомков этой красавицы называли детьми белой птицы – теми, кто хранит баланс между землей и небом.

Прошли века. Но память не только в архивах, а еще и в людях. Бабушка Ольги, Вера Тужуловна Сумачакова, родилась уже далеко от Кондомы – в деревне Кержак Турачакского района Алтая, на берегу стремительной Катуни. В детстве она не знала школ и книг – ее учительницей была тайга. С ранних лет Вера помогала в доме, заготавливала мясо, помогала отцу – охотнику и рыбаку.

Когда пришла война, братья Веры ушли на фронт: Павел прошел всю войну, Алексей вернулся с Ленинградского фронта инвалидом, а будущий дед Ольги – Петр Карпович Чезычаков служил артиллерис­том, попал в плен и пережил Освенцим.

После войны семья переехала в Казахстан. Сначала братья, потом родители, бабушка и дед.

– Так род Чезычаковых оказался далеко от Кондомы, но не от своей памяти, – говорит Ольга. – В каждом рассказе о реке и птицах моих старших родственников чувствовалось: родовые корни не рвутся, даже если земля под ногами другая.

Родившись уже в Казахстане, в 1989 году, Ольга унаследовала сразу несколько культур: кумандинскую, алтайскую, казахскую и уйгурскую. Из Уштобе, где она родилась, она уехала в Талдыкорган учиться в ЖГУ им. И. Жансугурова.

Жизнь познается в динамике, считает наша героиня.

– Без юмора и движения я не завожусь, – смеется она. – Это мой способ жизни.

Первые подработки у нее начались еще во время учебы: летом – в биль­ярдном клубе, позже, на втором курсе, она устроилась в БТА Банк. Когда грянул финансовый кризис 2008 года, этап банковской карье­ры закончился, но интерес к профессии остался. Вскоре – новые вызовы, новая компания.

– Это было время амбиций. Училась ответственности, разговору с людьми, настойчивости. Даже бильярд пригодился – он научил точности, расчету, выдержке, – продолжает Ольга.

В июне 2009-го, в те времена, когда онлайн-общение у молодежи начиналось обычно с Mail.ru агента, судьба подкинула ей встречу. Лейтенант-пограничник Рамис Атабаев написал первым.

– Посмотрел на меня при встрече и сказал: «Ты – кумандинский самородок. А давай жениться?» – вспоминает Ольга.

Через короткое время он действительно стал ее мужем. Теперь у них шестеро детей и серебряная подвеска «Күміс алқа» – почетный знак многодетной матери. Сегодня, спустя годы, Ольга смеется так же легко и заливисто, как в юности. Ее девиз – ни дня без улыбки, даже если день пытается быть серьезным.

Велосипед стал основным способом ее релакса.

– Когда кручу педали, мысли становятся на свои места. Похоже, мой двухколесный товарищ знает обо мне больше, чем многие люди, – говорит Ольга. – Не забываю и про бильярд. Эта игра учит чувствовать момент. В нем как в жизни – важен не только удар, но и пауза.

После 36 лет, признается наша герои­ня, многое изменилось:

– Жизнь заиграла новыми крас­ками. Я стала оставлять время для себя – без спешки и чувства вины. Хожу на интеллектуальные квизы: там мозг работает, азарт кипит, а смех звучит не реже правильных ответов. Я – человек движения и смеха...

Линия рода Чезычаковых тянется сквозь тайгу, войны, переселения. Через людей, которые слушали шорох листвы, берегли воду, учили детей не терять уважения к земле. В словах Ольги всегда слышится их отголосок.

– Старики всегда говорили: «Ак куш бизди коргойт. Кондома – энебис» – «Белая птица нас бережет. Кондома – наша мать». Пока помним эти слова – наш род не прервется, – заключает Ольга Атабаева.