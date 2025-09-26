Архив редактора

Одни из первых моих публикаций на родном языке в конце 1970-х годов появились в газете «Коммунизм туғи» («Уйгур авази»), которую он тогда возглавлял. Многочасовые беседы с редактором издания, его уроки я запомнил навсегда. Наше знакомство переросло в дружбу, Турдахун-ака относился ко мне как к сыну.

Листаю старые записные книжки студента КазГУ, ежедневники журналиста, редактора газеты и ловлю себя на мысли: а имею ли моральное право все это читать, заглядывать в душу человека, который в 1953 году был моложе моей младшей дочери? Да, конечно, имею, успокаиваю себя, ведь свой архив, а это рукописи, документы, книги, плас­тинки, Турдахун Назаров завещал мне. Записи велись на трех языках – уйгурском, казахском и русском – каллиграфическим почерком. Передо мной встает образ светлого и хорошо образованного юноши, который мечтал посвятить свою жизнь развитию печати, культуры родного народа.

«Что он сделал за свою жизнь? Сбылись ли его мечты?» – спрашиваю себя. Читаю записи, вспоминаю наши долгие разговоры, и передо мной, как на киноэкране, проходит его жизнь.

Турдахун Назаров родился 27 сентября 1935 года в селе Улкен Аксу Уйгурского района. Его отец Назар Сопи, выпускник семилетней школы, работал бухгалтером в колхозе «Эмгек». Он был призван в армию в первые дни войны и погиб в конце 1941 года в боях под Смоленском. Мать Маймунам с младшими сыновьями пасла овец в горах.

Большую часть школьных лет Турдахун провел в детском доме села Подгорное (Кыргызсай), где окончил семилетку, а с восьмого класса стал учиться в школе-интернате села Улкен Аксу.

Из рассказов Турдахуна Назарова о себе:

«Школу я окончил в 1953 году с серебряной медалью, четверка была только по русскому языку, но это не значит, что этот предмет я знал хуже остальных. Преподавателем русского языка у нас была русская девушка из Алма-Аты, окончившая КазПИ. Я был шустрым, разговорчивым пацаном. Почти на каждом уроке спорил с преподавателем – и в результате четверка в аттестате.

Но я ей благодарен, русскую классическую литературу я полюбил навсегда. Через много лет я встретил ее в Алма-Ате. Мы тепло и долго общались. Она, оказывается, за эту четверку переживала больше меня. На русском языке я заговорил в детдоме в Подгорном, где среди местных жителей было немало русских, но серьезно помогла изучить предмет именно она.

Почему я поступил на отделение журналистики филологичес­кого факультета КазГУ? Еще в начальных классах книга стала моим близким и верным другом. Как и многие мои ровесники, читал запоем. В школьной биб­лиотеке были книги в основном на русском и казахском языках. Помню, что со свечкой ночами читал классиков. Меня тогда потряс первый том эпопеи Мухтара Ауэзова «Абай», изданный в Алма-Ате в 1942 году на казахском языке. Любил и историческую литературу. В старших классах стал одним из основных авторов школьной стенгазеты. Вся школа, включая учителей, не только читала, но и обсуждала мои заметки.

Вот поэтому я и решил посвятить жизнь журналистике. Моими учителями были известные казахские журналисты, писатели, которые работали в университете. Практику я проходил неоднократно в газете «Жетысу».

В студенческие годы увлекся пением. Пел я и в детстве на родном языке, но на казахском запел на смотрах художественной самодеятельности в университете. Очень любил исполнять песни Абая «Көзімнің карасы» и «Айттым cалем, Каламкас». Многим нравилось, а девушки-однокурсницы, мне казалось, были все влюблены в меня. Но я еще в интернате стал дружить с землячкой, которая была младше меня на год».

Из рассказов Анархан Назаровой, вдовы журналиста:

«В школе-интернате Улкен Аксу Турдахун появился в восьмом классе. Не обратить внимание на него было невозможно. Отличник, очень аккуратный, подтянутый, обаятельный, он стал вожатым в нашем классе. Лишь потом я узнала, что Турдахуна назначали в другой класс, но он ради меня поменялся с другом. Позже он стал готовить меня к вступлению в комсомол, но я уже поняла, что это лишь повод, – он уже ухаживал за мной. Турдахун посвящал мне стихи, провожал, помогал в учебе.

В 1953-м он уехал в Алма-Ату, годом позже поступила в КазПИ и я. Он часто приходил ко мне в общежитие, институт, дарил цветы. Мы любили ходить в кино, гулять по ночной Алма-Ате. В октябре 1958-го мы поженились: у нас была обычная комсомольская свадьба, где в основном присутствовали наши друзья-однокурсники.

Я подарила своему любимому трех дочерей и сына. Всю жизнь была для него верной супругой: рано утром провожала на работу, вечером, приготовив ужин, с нетерпением ждала. Наш дом всегда был полон гостей: его двери были открыты для друзей, родственников, земляков, однокурсников и коллег. Старалась всегда их гостеприимно встретить. Я нашла свое женское счастье с Турдахуном. В нашей жизни было всякое, но в любой ситуации я была рядом с ним».

Жизнь, посвященная газете

Хочется подчеркнуть, что Турдахун Назаров – один из первых профессиональных уйгурских журналистов Казахстана.

В октябре 1957 года в Казах­стане была основана межрес­публиканская газета на уйгурском языке «Коммунизм туғи» («Уйғур авази»). С первых дней, еще студентом пятого курса, он был принят на работу в качестве литературного сотрудника. В 1965 году 30-летнего Турдахуна назначают заместителем главного редактора издания.

Листаю газеты тех лет – и поч­ти в каждом номере две-три его публикации. Это очерки, фельетоны, литературные и театральные рецензии. Так, 5 октября 1958 года на первой странице опубликован очерк, посвященный знаменитому хлеборобу, Герою Социалистического Труда Мариям Ниязовой.

В те годы журналист немало публиковался и на казахском, и на русском языках. В газете «Казахстанская правда» вышла его статья о Республиканском уйгурском театре, в газете «Жетысу» – о премьере фильма «Старик Хоттабыч». В 1966-м из-под его пера вышел цикл очерков «Двадцать дней в Монголии». Таких публикаций в его творческой биографии было немало.

Мои воспоминания о Турдахуне-ака:

«Я помню Турдахуна Назарова с раннего детства. Мои родители общались с семьей Назаровых, у нас были общие родственники.

Отец мой, Абдыкадыр-кари, с особым уважением относился­ к журналисту, Турдахун-ака платил тем же. Он любил отца как старшего брата. С интересом слушал рассказы отца о кровавых событиях в Кашгаре в конце 1933 – начале 1934 годов, о дружбе с Жамбылом и знакомстве со многими известными казахскими писателями в 30–50-е годы. Часто свидетелем, а иногда и участником их многочисленных бесед был и я.

Особенно часто Турдахун-ака приезжал к отцу в конце 1980 года, когда тот лежал в Алма-Атинской ЦГКБ с инфарктом. Рядом с отцом находился и я, студент КазГУ, ухаживал за ним. Во время визитов друга отец забывал о болезни, проблемах, у него поднималось настроение. Я чувствовал, что Турдахун-ака искренне переживал за отца, и это нас сблизило.

Турдахун Назаров был жизнерадостным, уверенным в себе, с хорошим чувством юмора, увлекался спортом: много бегал, занимался спортивной ходьбой, играл в волейбол, ходил на лыжах. Среди его наград, а это орден «Знак Почета», медали, грамоты Президиума Верховного Совета Казахской ССР, я видел диплом победителя первенства КазГУ по борьбе.

Большую страсть он питал к шахматам. Математический склад ума, умение на несколько шагов вперед предугадать игру соперника позволили ему неоднократно становиться победителем неофициальных первенств среди журналистов Алма-Аты в 60–80-е годы. А в начале 1960-х годов, отдыхая на Кавказе, Турдахун сыграл вничью в сеансе одновременной игры с тогда действующим чемпионом мира Михаилом Талем. Этим он гордился всю жизнь».

С 1979 по 1987 год, в течение восьми лет, Турдахун Назарович работал редактором газеты «Коммунизм туғи». Впервые в истории газеты ее редактором стал профессиональный журналист, до него издание возглавляли партийные работники. Он становится и известным публицистом, который в редакторской колонке на первой странице поднимал многие проблемные вопросы.

В эти годы национальная газета активно развивалась, впервые в истории уйгурской печати Казахстана стала ежедневной. Тираж газеты в те годы достигал 20–25 тыс. Начала выходить газета на уйгурском языке, но на арабской графике «Йени хаят», как приложение к «Коммунизм туғи». В издании работало до 50 сотрудников, среди них были журналисты, которые позже стали классиками уйгурской литературы Казахстана. В газете публиковались стихи, рассказы многих отечественных авторов, было немало переводов с казахского и русского языков. Вокруг издания сплотилась национальная интеллигенция, тысячи благодарных читателей.

Турдахуна Назарова освободили от должности главного редактора в июне 1987 года пос­ле публикации в газете фото­графии осужденных участников выступления молодежи в декабре 1986-го. Тогда сняли с должностей нескольких руководителей СМИ. Разумеется, симпатии Турдахуна были на стороне восставшей молодежи, и публикация этого снимка – мужественный поступок.

Внешне он спокойно отнесся к своему уходу с должности, но, конечно, очень переживал, ведь всю жизнь отдал «Коммунизм туғи» и не мог себя представить вне газеты. Знаменитому журналисту тогда запретили трудиться в СМИ.

К счастью, на работу в отдел языкознания его пригласил директор Института уйгуроведения АН КазССР академик Гожахмет Садвакасов. Позже по приглашению декана факультета журналистики КазГУ Сагымбая Козыбаева он начинает преподавать в этом вузе. Турдахун Назарович читал лекции на казахском и уйгурском языках, вел практические занятия. Это был новый этап в его жизни. И до сих пор многие маститые журналисты называют себя учениками Назарова.

Турдахун Назаров уделял внимание формированию и развитию уйгурского литературного языка. Будучи редактором газеты, к этой работе привлекал ведущих ученых-уйгуроведов: Абду-Али Кайдарова, Гожахмета Садвакасова, Туглукжана Талипова и Шерипахуна Баратова. В эти годы в редакции были подготовлены общественно-политический, сельскохозяйственный, медицинский и другие терминологические словари уйгурского языка. Почему эти словари готовила редакция газеты «Коммунизм туғи»? Многие годы газета была единственным органом, где ежедневно занимались проблемами современного уйгурского языка. По постановлению Совета министров КазССР редакция совместно с лингвистами утверж­дала новые термины.

* * * *

…2 апреля 2003 года Турдахун Назаров скончался на 68-м году жизни после продолжительной болезни. Рядом с ним была его семья.

Турдахун Назаров остался в истории казахстанской журналистики как талантливый публицист, принципиальный руководитель, который стоял у истоков уйгурской периодичес­кой печати в республике. Его детище газета «Уйгур авази» сейчас выходит многотысячным тиражом. Возглавляют ее ученики видного казахстанского журналиста Турдахуна Назарова.