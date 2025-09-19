Знаки судьбы

Когда в одном из своих стихо­творений Эльдар Рязанов писал, что «осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить», наверное, он был прав – ход времени действительно остановить нельзя, его надо просто принять и по возможности использовать во благо, как это делает профессор искусствоведения Академии кино и телевидения университета «Туран», президент алматинского фотоклуба «Медео» Валерий Коренчук.

Ему, человеку, достигшему возраста патриарха – 85-летия, маститому фотохудожнику, как никому, известно, что жизнь – это лишь череда кадров: у одних они талантливые, у других – нет, среди этих кадров есть цветные и черно-белые, стершиеся из памяти и оставшиеся навсегда в сердце. А первый удачный кадр для фотографа, как первая любовь, которая не забывается.

Валерий Коренчук – признанный мастер фотографии, удостоен­ный почетных званий целого ряда международных федераций и союзов фотохудожников. Он единственный на постсоветском пространстве обладатель титула «Бриллиантовый экселленс» Международной федерации фото­графического искусства. Сотни работ Валерия Дмитриевича демонстрировались более чем на тысяче международных выставок в 45 странах мира, свыше 400 из них удостоены престижных наг­рад. А еще были неподсчитанные всесоюзные, республиканские, клубные и персональные выставки. Работы Коренчука находятся в фотографических музеях и собраниях Франции, Индии, Испании, Швейцарии.

Интересно, что Валерий Коренчук родился, когда фото­графии исполнилось 100 лет, вот уж поистине знак судьбы. Правда, сработал этот знак не сразу: после школы в 1958 году коренной алматинец Валерий Дмитриевич поступил в Ленинградский кораблестроительный институт, где постигал секреты проектирования и эксплуатации торпедного оружия.

Затем работал инженером-конструктором на алматинском заводе имени Кирова, который тогда был флагманом торпедостроения Советского Союза. В общем, первоначально профессия Коренчука была далека от фотографии, и тем не менее он все-таки к ней пришел.

– Скорее, фотография пришла ко мне, – уточняет фотомас­тер. – Причем не сразу, дважды задевала, но безрезультатно. В восьмом классе моему соседу Рафику Галиулину подарили фотоаппарат «Киев», царский подарок по тем временам. Вдвоем мы заклеили черной бумагой щели в сарае, превратив его в фотолабораторию. Причем не просто печатали снимки, но и пробовали всякие фотофокусы.

А когда я стал студентом ленинградского кораблестроительного института, то как-то у своего земляка, тоже алматинца, Левы Буданцева пролис­тывал журналы «Чехословацкая фотография» (Лева тогда был аспирантом ЛГУ, увлекался фото­графией и выписывал все дос­тупные фотожурналы) и был поражен необычностью увиденных снимков. Мне захотелось сделать нечто подобное, поэтому решил купить фотоаппарат и всерьез заняться фотографией. Но стипендия у меня была маленькой, поэтому копил деньги чуть ли не полгода на свой первый фото­аппарат «Зоркий-2С». За это время проштудировал всю литературу по фотографии, что была в институтской библиотеке. И когда зарядил первую пленку, то был уже достаточно подготовлен тео­ретически.

И вот в один из майских дней далекого уже 1959 года мы с друзья­ми отправились на шлюпках через Финский залив в Петергоф. А когда возвращались, я увидел, что в уключину моей лодки кто-то вставил веточку распускающейся вербы. Выглядело это очень красиво: лирообразная уключина, веточка, борт лодки, размывы воды... Осталось только скадрировать будущее изображение и нажать кнопку. Так возник мой первый снимок – «Открытие навигации», который через 10 лет был удостоен диплома на конкурсе в Югославии, – вспоминает Валерий Коренчук.

Правда, долгое время фотография для него была лишь увлечением. Каждый год, возвращаясь после каникул, которые он проводил дома в Алма-Ате, делал в институте фотовыставку о нашем городе. При этом очень любил и кино, даже подумывал с ним породниться профессионально. В итоге окончил сценарный факультет ВГИКа – Всесоюзного государственного института кинематографии, а в 1965–1967 годах экстерном прошел еще и курс русской филологии в КазГУ.

Кстати сказать, профессия сценариста пригодилась ему, когда Валерий Дмитриевич после окончания КазГУ пошел работать на телевидение, а затем, уже с учетом фотографического стажа, в телепрессагентство при «Казторгрекламе», а позже в издательство «Жалын».

Остановись, мгновенье!

Если судить по количеству дип­ломов, то Валерий Дмитриевич, как говорится, мастер широкого профиля, но каждая из его профессий наверняка в той или иной мере влияла на мастерство фотографа. При этом возникает вопрос: в чем та неуловимая грань между любительским щелканьем фотоаппаратом и искусством? Вот как ответил на него сам Коренчук.

– В конце 90-х годов, когда в последний раз вышел справочник профессий, там на букву Ф было около 150 профессий, но не было одной – фотохудожника. Все, что было связано с фотографией, носило, как правило, прикладной характер. И получается, что всю славу фотоискусству СССР, и в Казахстане тоже, добыли фото­любители, я не беру здесь в расчет фотожурналистику – это особая сфера.

Что же касается вашего вопроса, то я и сам не могу точно определить, где та грань, которая делает обычную фотографию явлением фотоискусства. Для меня лично, когда я снимаю, главное – не вмешиваться в происходящий момент, ни в коем случае его не режиссировать. При этом очень важно поймать нужный момент, а это иногда доля секунды.

Конечно, нужен опыт, я, например, за многие годы, работая фотографом, просмотрел миллионы снимков, и что-то, безусловно, отложилось в памяти: скажем, какие-то композицион­ные решения, способ печати… В нужное время это моментально срабатывает.

Есть у меня снимок старой скамейки. Когда я ее увидел, у меня сразу возникли мысли, что когда-то на ней кто-то целовался, объяснялся в любви… Стал искать, как бы снять скамейку так, чтобы эти следы прошлого угадывались. В итоге зашел в росшие рядом с ней кусты, чтобы на первом плане получились темные пятна, словно от силуэтов, и снял так, чтобы снимок был несколько размыт, при этом сама скамейка высвечивалась. Назвал я этот снимок «Воспоминание», – рассказывает мастер.

Следуя Коренчуку, можно сказать, что мастерство фотографа проявляется и в способности «в одном мгновенье видеть вечность, огромный мир – в зерне песка»… Так однажды в старом венском стуле он увидел смену эпох.

– Помню, когда еще работал на заводе Кирова, началось строительство нового здания Русского театра драмы имени Лермонтова. Однажды я проходил мимо и увидел, как бульдозер ломал старый забор, в развалинах которого остался одинокий венский стул без сиденья. Так родилась фото­графия «Новые времена», которую отправил на конкурс в ФРГ, и это фото поместили в сборнике «Мастерские фотографии», а я получил письмо, в котором сообщалось, что мне полагается гонорар. Позднее пришел конверт из Внешторгбанка – я мог получить сертификат в магазин «Березка», 50 марок по курсу в рублях, или открыть валютный счет.

Как у всякого художника, у Валерия Дмитриевича есть и любимые снимки.

– Например, это «лунный» порт­рет моей жены. Он у меня побывал на 65 международных выставках. Снимок этот был сделан давно, мы тогда пошли в горы, начался дождик, от которого прятались под елкой, там я и снял свою жену. Но когда проявил, на слайде оказались видны зеленые тени, получилась зеленая Галка. Я сначала расстроился, но потом вдруг меня осенило: ведь это можно обыграть названием – так и получился «Портрет при лунном свете», который принес мне с десяток наград.

Особая страница в жизни и творчестве Валерия Коренчука – фотоклуб «Медео», с которым его связывает более полувека.

– Еще когда я работал на заводе, мы создали там любительскую кино- и фотостудию. А после моей первой персональной фото­выставки выяснилось, что чуть ли не с десяток заводчан уже являются членами фотоклуба «Медео», они и привели меня туда. Это был 1965 год. Когда мои работы увидел тогдашний руководитель клуба – замечательный фотограф Виталий Федорович Бильков, он начал посылать их на различные конкурсы. Тогда-то и прилетела первая ласточка – югославский диплом за ту петергофскую фото­графию с веткой вербы, – вспоминает он.

Как известно, фотография всегда шла в ногу с прогрессом, но если в самом начале своего пути она была уделом одиночек – далеко не каждый мог позволить себе иметь фотоаппарат, то позже, когда фототехника стала доступной даже младенцам, а селфи – знаком времени, на нас обрушилась лавина снимков. Не исчезло ли при этом искусство видеть мир через объектив фотокамеры?

– Сейчас в мире каждую секунду делается порядка миллиона снимков, правда, многие из них остаются в компьютерах, телефонах, айфонах и тому подобное. Но из всего этого огромного многообразия лишь тысячную долю, если не меньше, можно было бы назвать искусством. Ведь у настоящего фотографа каждый снимок – это своего рода символ, в котором очень много смыслов.

…Вот и сейчас, несмотря на почтенный возраст, Валерий Коренчук продолжает поиск этих скрытых на первый взгляд смыслов, стараясь поймать тот единственный кадр, когда можно сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»