Представлен график встреч министров с населением

Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал Постановление Правительства РК, которым утвержден график встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на 2022 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил членам Правительства проводить отчетные встречи с выездом в регионы, информировать казахстанцев о проводимых в стране реформах, усилить ответственность и подотчетность исполнительных органов перед жителями страны, широко вовлечь народ в процесс государственного управления.

Во время данных встреч министры будут лично принимать граждан по курируемым сферам. В первую очередь ожидается рассмотрение проблемных вопросов, не нашедших решения на местном уровне и требующих межведомственных подходов.

Основное нововведение – не менее 75% времени будет проходить в формате «вопрос-ответ».

Об итогах встреч и принятых решениях по проблемным вопросам населения министры будут отчитываться в Правительстве.

Подробнее с графиком встреч руководителей центральных госорганов можно будет ознакомиться по ссылке.