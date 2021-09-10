Как сообщила пресс-служба главы Правительства, Премьер-министр отметил большой опыт работы М. Мирзагалиева на руководящих должностях в энергетической отрасли. Он прошел путь от инженера по бурению до заместителя председателя правления АО «НК «КазМунайГаз», вице-минист­ра энергетики. С июня 2019 года занимал пост министра экологии, геологии и природных ресурсов.

– Он обладает необходимыми для министра энергетики опытом и знаниями. Глава государства поставил перед министерством большие задачи по обеспечению дальнейшего развития отрасли. Необходимо продолжить работу по обеспечению регионов газом, реализацию крупных проектов в сфере нефтехимии и переработки нефти, внедрение цифровых технологий, развитие возобновляемой энергетики и нефтегазового машиностроения, – сказал А. Мамин.