Преемственность государственно-политических традиций

Образование
Арыстан Бусин

В КазНУ им. аль-Фараби прошел круглый стол «Золотая Орда в мировой истории: новые подходы и направления исследований».

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В работе форума приняли участие ведущие историки, востоковеды, археологи, представители научных организаций страны, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Открывая заседание, председатель правления – ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев отметил, что история Золотой Орды является важной составной частью истории мировой цивилизации. Золотая Орда сегодня становится объектом фундаментальных исследований, и эта тема не утратит своей актуальности.

– Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед научным сообществом конкретные задачи. Уверен, что сегодняшний круглый стол будет способствовать развитию новых научных подходов, расширению международного сотрудничества и реализации совместных исследовательских проектов, – подчеркнул Жансеит Туймебаев.

Программа круглого стола охва­тила широкий круг вопросов, связанных с историей Золотой Орды. Участники представили современные подходы к изучению письменных и археологических источников, обсудили место­ Золотой­ Орды во всемирной истории, результаты последних археологических исследований, а также вопросы исторической преемственности государственно-политических традиций Золотой Орды в процессе становления казахской государственности.

С основным докладом выступила академик НАН РК, директор Республиканского центра по изу­чению исторических материалов стран Востока при Институте востоковедения им. Р. Б. Сулейменова Меруерт Абусеитова. Она отметила, что объективное изучение истории Золотой Орды невозможно без комплексного анализа письменных источников. Наряду с персидскими, арабскими, тюркскими и другими восточными хрониками не менее важное значение имеют европейские письменные свидетельства. Их сопоставление в сочетании с археологическими материалами позволит более полно реконструи­ровать исторические события, уточнить уже известные факты и расширить представления о политической, общественной и культурной жизни средневековой Евразии.

Особое внимание ученый уделила археологическим памятникам, подчеркнув, что это важный источник сведений о государственном устройстве и культуре Золотой Орды. В качестве примеров были приведены пещера Коныр-Аулие, древние поселения, каменные изваяния и другие памятники, сохранившие свидетельства политических традиций и духовной жизни эпохи.

В ходе круглого стола академик НАН РК Берекет Карибаев представил современные научные подходы к изучению исторической преемственности Золотой Орды и Казахского ханства. Директор Института исламских исследований Торали Кыдыр остановился на вопросах духовного наследия Золотой Орды и его связи с развитием исламской цивилизации. С докладами также выступили профессор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Айболат Кушкумбаев, доцент КазНУ им. аль-Фараби Мендигуль Ногайбаева и другие эксперты.

В завершение круглого стола участники отметили, что комплекс­ное использование письменных и археологических источников, а также расширение международного научного сотрудничества создают прочную основу для более глубокого изу­чения истории Золотой Орды и реализации новых совместных научных проектов.

#КазНУ #круглый стол #Аль-Фараби

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