Премьер-министр выступил на Казахстанско-итальянском бизнес-форуме

Европа,Инвестиции
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Он подчеркнул, что Правительство готово оказать полное содействие итальянским инвесторам в реализации совместных проектов

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов выступил на Казахстанско-итальянском бизнес-форуме по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области торговли и логистики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В своей приветственной речи Премьер-министр подчеркнул важную роль бизнес-форума в расширении торгово-экономических связей Казахстана и Италии. Стратегическое партнерство между странами динамично развивается благодаря усилиям глав двух государств. Выстроено успешное сотрудничество в сферах энергетики, машиностроения, химической промышленности, фармацевтики, АПК и др.

Объем двусторонней торговли в прошлом году увеличился на 25% и достиг почти $20 млрд, из них экспорт отечественных товаров превысил $18 млрд. По итогам первого квартала текущего года товарооборот составил $4,4 млрд. Также Италия входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана из стран ЕС. Всего за 20 лет в казахстанскую экономику вложено $7,6 млрд итальянских инвестиций, направленных на реализацию проектов в области нефтегазовой отрасли, «зеленой» энергетики, машиностроения и АПК.

Казахстан инвестирует в развитие транспортно-логистической инфраструктуры для усиления своих позиций на глобальном рынке. В этой связи отмечен потенциал казахстанско-итальянского сотрудничества по обеспечению устойчивости и диверсификации цепочек поставок. Отдельное внимание уделено трансформации экономики РК с упором на создание технологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Премьер-министр подчеркнул, что Правительство готово оказать полное содействие итальянским инвесторам в реализации совместных проектов.

«Правительство Казахстана проводит системную работу по  повышению инвестиционной привлекательности страны. Наше  законодательство предлагает ряд стимулов для инвесторов, включая налоговые и таможенные льготы, натуральные гранты и поддержку развития инфраструктуры. В то же время мы стремимся постоянно совершенствовать меры поддержки на основе отзывов инвесторов для обеспечения долгосрочного партнерства. Приглашаем итальянский бизнес расширять свое присутствие в Казахстане и активно участвовать в совместных проектах в приоритетных секторах экономики», – отметил Олжас Бектенов.

От итальянской стороны на форуме выступили председатель финансовой комиссии депутат Марко Оснато, вице-министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Валентино Валентини председатель комиссии по вопросам политики ЕС сенатор Джулио Терци ди Сант'Агата, Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Казахстане Антонелло Де Риу и др.

По итогам бизнес-форума планируется подписание ряда документов о кооперации в различных отраслях экономики.

#инвестиции #Италия #бизнес #форум

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