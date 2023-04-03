Премьер – новому главе МИД РК: Президентом перед ведомством обозначены важные цели

Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя – заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов отметил, что в свете текущих геополитических реалий работа внешнеполитического ведомства обретает еще большее значение. Посредством дипломатических рычагов МИД РК вносит существенный вклад в укрепление взаимовыгодных отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья и развитие национальной экономики.

«Результаты деятельности МИД оказывают прямое влияние на всех нас. Президентом перед ведомством обозначены важные цели, желаю всему коллективу успехов в их достижении», – сказал он.

Премьер-министр выразил уверенность, что Мурат Нуртлеу, обладающий большим опытом работы на ответственных руководящих должностях, сможет обеспечить выполнение поставленных главой государства задач.

Напомним, указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан.