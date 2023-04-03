Мурат Нуртлеу назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК

Он освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

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Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Он освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Мурат Нуртлеу родился в 1976 году в Алматы. Окончил в 1998 году факультет международных отношений Казахского национального университета имени аль-Фараби.

В 1998-1999 годы – референт, атташе Службы государственного протокола Министерства иностранных дел РК.

В 1999-2003 годы – атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии.

В 2003-2004 годы – 2-ой секретарь Департамента Азии и Африки МИД РК.

В 2004-2006 годы был советником министра иностранных дел РК.

В 2007 году – руководитель Секретариата министра иностранных дел РК, заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК.

В 2007-2011 годы – руководитель аппарата Сената.

В 2011 году – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, директор Департамента Азии и Африки МИД РК.

В 2011-2014 годы – советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

В 2014-2016 годы – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК.

В 2016-2019 годы – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол РК в Эстонии по совместительству.

В 2019-2021 годы – помощник президента Республики Казахстан.

С 25 февраля 2021 года до января 2022 года занимал должность заместителя руководителя Администрации президента РК.

С 5 января 2022 года был первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

С 1 февраля 2022 года занимал должность руководителя Администрации президента РК.