Премьер обсудил с главой GE HealthCare создание производства медоборудования в РК

На первом этапе локализации планируется выпуск аппаратов ультразвуковой диагностики и компьютерных томографов последнего поколения с дальнейшим расширением линейки выпускаемого оборудования

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям провел встречу с региональным президентом GE HealthCare Костасом Делигианнисом. Рассмотрен ход реализации ранее подписанного соглашения, об организации производства высокотехнологичного диагностического медицинского оборудования GE HealthCare на территории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

GE HealthCare, дочерняя компания американского транснационального конгломерата General Electric, является одним из мировых лидеров по производству медоборудования, фармацевтических препаратов, а также реализации цифровых решений и систем аналитики данных.

Участники встречи обсудили вопросы локализации производства передового медицинского диагностического оборудования, планы по созданию в Казахстане производственной площадки и Национального архива клинических изображений. На первом этапе локализации планируется выпуск аппаратов ультразвуковой диагностики и компьютерных томографов последнего поколения с дальнейшим расширением линейки выпускаемого оборудования. Централизованный архив медицинских изображений позволит создать Единое цифровое пространство здравоохранения, которое обеспечит безопасность и надлежащее хранение медицинских данных пациентов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы правительства является создание качественной, доступной и современной медицинской инфраструктуры. Обозначена важность внедрения цифровых решений в здравоохранение, модернизации и качественного оснащения больниц, подготовки квалифицированных кадров.

В свою очередь Костас Делигианнис сообщил о планах компании по расширению присутствия на казахстанском рынке. Медицинские учреждения страны, в том числе ведущие клиники, уже использует более чем 3 тыс. единиц оборудования GE HealthCare. В рамках государственной онкологической программы в регионах установлены свыше ста маммографов. На площадках GE HealthCare прошли обучение 6 тыс. казахстанских специалистов.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение о тесном сотрудничестве в рамках совершенствования системы здравоохранения Казахстана.