Премьер поручил выделить 200 тысяч тонн семян нуждающимся фермерам

Сельское хозяйство, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Семена будут выданы в виде товарного кредита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Олжас Бектенов отметил, что есть  проблемы с запасами качественного семенного зерна, а также импортозависимостью по семенам.

«Особенно это актуально для мелких и средних хозяйств. Фермеры жалуются, что не могут получить хорошие семена. Продкорпорации необходимо выделить не менее 200 тысяч тонн имеющихся запасов семян нуждающимся фермерам в виде товарного кредита. Необходимо наращивать объемы производства собственного семенного фонда, устойчивого к нашим климатическим условиям», - сказал глава правительства.

Также он поручил не допускать спекуляции и создания искусственного дефицита льготного дизтоплива.

«Особый контроль должен быть за распределением льготного дизтоплива. Нельзя допускать спекуляции и создания искусственного дефицита. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей следует принять все меры по своевременному проведению весенне-полевых работ. Необходимо активизировать работу и иметь четкое видение решения обозначенных проблем», - говорит Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что от посевной кампании зависит обеспечение продовольственной безопасности страны.
 

«Качественное и своевременное проведение посевной кампании – залог будущего урожая. От этого, соответственно, зависит обеспечение продовольственной безопасности страны. Многие риски можно было проработать и минимизировать. Есть устойчивые к засухе сорта. Необходимо расширять площади с орошением. До каждого региона доведены индикаторы по диверсификации посевных площадей и необходимой актуализации статистических данных. Работа в этом направлении будет ежемесячно рассматриваться в правительстве», — подчеркнул глава Кабмина.


Для обеспечения весенне-полевых работ правительством приняты необходимые меры. Льготное кредитование по программе «Кендала» составит 140 млрд тенге. Дополнительно из местных бюджетов будет выделено 100 млрд тенге, которые позволят выдать льготные кредиты дополнительно на 425 млрд тенге на весенне-полевые и уборочные работы. Планируется выделить 340 тысяч тонн льготного дизтоплива. Предусмотрено 40 млрд тенге на форвардный закуп и 95,4 млрд тенге в виде субсидий.

#Правительство #дизтопливо #сельское хозяйство #аграрии #семена #Олжас Бектенов

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