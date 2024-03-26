Глава Минэнерго назвал стоимость дизтоплива для аграриев

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Глава Минэнерго сообщил, что еще в начале года был утвержден график по поставке 340,3 тысяч тонн дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей. При этом цена осталась на уровне 2023 года во всех 20 регионах – 250 тенге/литр с НДС. Это на 15%, или на 45 тенге ниже розничных.



Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизтоплива в период посевной кампании принят ряд мер. В их числе

получение отдельных ПИН-кодов для дизтоплива сельхозтоваропроизводителей (СХТП); окраска дизтоплива в желтый, синий и красный цвета; создание операторами СХТП отдельного виртуального склада для дизельного топлива СХТП в системе ИС ЭСФ.



«За февраль-март отгружено 27 тысяч тонн из 50,1 тысяч, или 55%. При этом МСХ, согласно запросам акиматов и фермеров отдельных регионов, направлена заявка на дополнительную поставку 35,8 тыс тонн дизтоплива. С учетом факта выборки не более 55% и остатков с осенне-полевых работ 2023 года МЭ совместно с МСХ определит оптимальный график отгрузки. В адрес сельхозтоваропроизводителей она осуществляется на приоритетной основе и находится под постоянным контролем», — отметил министр.