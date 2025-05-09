Премьер-министр Олжас Бектенов в честь празднования 80-летия Великой Победы принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику знаменитому летчику-штурмовику, генерал-майору авиации РК, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

За годы войны Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов, проведя в небе около 500 часов. На счету летчика-штурмовика – 7 сбитых вражеских самолетов и большое количество техники. В результате успешных разведывательных операций Талгат Бегельдинов признан одним из лучших воздушных следопытов. Неоценим вклад Героя в развитие гражданской авиации Казахстана, строительство инфраструктуры и подготовку профессиональных кадров.

Минутой молчания была почтена память фронтовиков и всех погибших в годы войны.