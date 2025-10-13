President’s Open Cup по настольному теннису пройдет в Астане

Спорт,Теннис
0
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

С 25 по 29 октября в Астане пройдёт одно из самых масштабных и ожидаемых спортивных событий года – первый Открытый Кубок Президента Республики Казахстан (President’s Open Cup) по настольному теннису, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Турнир состоится на площадке Beeline Arena и проводится Nomad Table Tennis Academy при поддержке Министерства туризма и спорта и Федерации настольного тенниса Казахстана. Спонсоры турнира – компании Aspan Holding и VD Stroy Engineering, которые вносят весомый вклад в развитие отечественного спорта.

Общий призовой фонд турнира составит 115 000 долларов США.

В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов, около 50 тренеров и 30 судей. Среди участников – представители Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, а также теннисисты из Южной Кореи, Китая, Венгрии, Египта, Малайзии, Ирана, Саудовской Аравии и других стран. Кроме того, участие подтвердили игроки из топ-100 мирового рейтинга ITTF, что придаёт турниру по-настоящему международный масштаб.

Одним из центральных событий Кубка станет захватывающий шоу-матч звёзд мирового настольного тенниса, участие в котором примут легенды спорта — Xu Xin (Китай), экс-первая ракетка мира; Fang Bo (Китай), серебряный призёр чемпионата мира, известный своим атакующим стилем; Werner Schlager (Австрия), чемпион мира 2003 года и многократный призёр чемпионатов Европы; а также Joo Sae-hyuk (Корея), серебряный призёр чемпионата мира 2003 года, бронзовый – 2011-го и участник Олимпийских игр 2012 года. Их участие придаст турниру особый масштаб и подарит зрителям незабываемые эмоции.

Турнир состоится в личном и командном зачёте по четырём возрастным категориям: 

  • U-11 – 2014 г. р. и младше;
  • U-16 – 2009 г. р. и младше;
  • Open 17 +  – 2008 г. р. и старше; 
  • Team event – командный разряд.

Сильнейшие теннисисты Казахстана — Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Искандер Харки, Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова, Жанерке Кошкумбаева и Анель Бахыт — представят страну на Президентском кубке.

Расписание турнира:
24 октября – приезд участников, тренировки, пресс-конференция
25 октября – торжественная церемония открытия, личное первенство (U-11, U-16)
26 октября – личное первенство (U-11, U-16)
27 октября – командное первенство и личные соревнования (Open 17 +)
28 октября – полуфинальные встречи
29 октября – финальные игры и церемония награждения

Вход на все дни турнира свободный для всех желающих! Это отличная возможность для жителей и гостей Астаны увидеть игру мировых звёзд и поддержать казахстанских спортсменов.

#Астана #Спорт #теннис

Популярное

Все
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Конфликт на границе Афганистана и Пакистана нарастает
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Ержан Ашикбаев назначен первым заместителем министра иностранных дел
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
MTV уходит из Европы
Всемирный конгресс по инклюзивному образованию пройдет в Казахстане
МВД не поддержало идею Минздрава по лечению алкоголизма
Исторический монастырь XVII века сгорел в Италии
Казахстанский теннисист выиграл турнир в Южной Корее
Нуржан Кельбуганов возглавил комитет в Минтранспорта
Токаев принял членов Парламентской группы дружбы «Швейцария – Казахстан»
В СКО начали бетонировать дамбы
Павлодарцев оштрафовали за катание на сноуборде по городу
Финпирамида S-Group выманила у жителей Кокшетау около 140 млн тенге
Дождь, снег и ветер несёт в Казахстан северный антициклон
38 работодателей в ЗКО оштрафованы за долги по зарплате
Более 200 тонн продукции из ВКО раскупили астанчане на ярмарке
29 приоритетных для развития видов спорта определили в Астане
Участок для строительства ТЦ в Астане вернули в госфонд
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

29 приоритетных для развития видов спорта определили в Аста…
Казахстанский теннисист выиграл турнир в Южной Корее
Зангар Нурланулы выиграл седьмой титул ITF Juniors в одиноч…
Анна Данилина идет к своему второму титулу WTA 1000 в парно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]