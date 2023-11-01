Пресс-служба АМТ опровергла распространяющиеся в Интернете «беседы Миттала с журналистом»

В соцсетях и мессенджерах распространяется сообщение, озаглавленное «Откровения Миттала», передает Kazpravda.kz со ссылкой на stopfake.kz

Фото: stopfake.kz

В тексте указано, что это «фрагмент беседы» совладельца металлургической компании Arcelor Mittal с журналистом.

Пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау» эту рассылку опровергла.

"Распространяемое сообщение не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе компании.

Результаты поиска в Сети показали, что «фрагмент беседы» существует только в виде постов в социальных сетях. В других источниках – на официальных сайтах или в средствах массовой информации – нет никаких упоминаний об этом или других интервью Лакшми Миттала после трагедии, произошедшей на шахте им. Костенко в Караганде.